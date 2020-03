Economia chinesa está de volta. Zona euro ainda afunda

Os indicadores vão dando sinais de vida, ao contrário do que se passa no resto do mundo, em concreto na Europa. Françoise Huang, economista da Euler Hermes, acionista da Cosec, acredita que três quartos da economia chinesa estão de regresso. Na zona euro a quebra poderá chegar a três pontos percentuais.

Tudo indica que a economia chinesa começa a dar sinais de recuperação. Ainda é possível compensar as perdas?

De facto, há sinais de retoma da economia chinesa. Os indicadores sugerem que 75% da atividade está de volta. Após a retoma total, parte da produção perdida pode ser parcialmente recuperada, mas é difícil imaginar a recuperação dos consumidores. Além disso, com o resto do mundo afetado pelas medidas de combate à epidemia, a China pode não ter procura externa que ajude à recuperação. A nossa previsão de crescimento era de 5,9% para 2020 antes do surto da covid-19, agora esperamos 4,5% a 5,0%.

Quanto tempo será necessário para retomar o nível normal?

Esperamos a retoma total dos negócios no país até fim de abril. A previsão para o crescimento do PIB no primeiro trimestre caiu metade em comparação com a expectativa pré-epidemia (2,9% anual em vez de 5,9%). Esperamos que o apoio político ajude à recuperação gradual, com crescimento para níveis-padrão no segundo semestre.

E quais são os custos futuros?

Dependerão do tipo de resposta política. O estímulo parece ser algo prudente e direcionado a setores e a atores económicos mais afetados. Pode ser suficiente para evitar uma grande onda de falências, mas não bastar para, por exemplo, restaurar rapidamente a confiança dos consumidores. No imediato, isso pode representar um aumento adicional da taxa de poupança das famílias no médio prazo. Por outro, políticas ativas para reduzir impostos sobre consumo e de custos de crédito ao consumidor podem ajudar a aumentar os gastos no curto prazo. O risco a longo prazo é o de agravar a bolha da dívida da China.

Até que ponto a desaceleração da China afetou outras economias?

Estimamos que a interrupção das trocas comerciais com a China no trimestre possa causar 190 mil milhões de dólares em perdas nas exportações – 108 mil milhões nos bens, 72 mil milhões nas viagens e 10 mil milhões em serviços de transporte. O impacto é distribuído de forma desigual entre países e setores. Em termos de cadeias globais de abastecimento, metais, mineração, têxtil e vestuário e bens eletrónicos são mais dependentes da China. Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Austrália, Holanda e Hungria estão entre os mais afetados.

Podemos expandir os impactos, a evolução da doença e a recuperação para outras economias?

Dado que a epidemia se originou na China, tentamos extrair a experiência chinesa ao avaliar a evolução na zona euro. Em particular, modelar o impacto económico das medidas de isolamento e o que a subsequente pausa na atividade significa para o crescimento do PIB.

Prevemos que o impacto pode custar 0,7 a 3 pontos percentuais no crescimento, dependendo do país e da gravidade da suspensão das atividades. Esperamos que a maioria das medidas de política orçamental e monetária forneçam apoios à liquidez e atenuem efeitos negativos, a fim de evitar uma crise financeira significativa ou forte aumento de insolvências e desemprego.