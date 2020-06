Açores promovem turismo

O Governo Regional dos Açores lançou a campanha de promoção turística Todos Fazemos Parte, em que convoca os açorianos, destacando “a importância do papel do residente e dos profissionais de turismo” na “experiência Açores”.

“Queremos viver juntos os melhores dias das nossas vidas: nós, os açorianos, e todos os nossos visitantes” é o mote desta campanha, “focada na importância do papel do residente e dos profissionais de turismo enquanto intermediários na experiência Açores, no respeito pela natureza e ambiente, na preocupação pela salvaguarda dos espaços naturais e na demonstração da harmonia na convivência entre residentes e turistas”, explica o executivo, em comunicado.

O vídeo, promovido pela Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Turismo, apresenta “a identidade da região através de imagens das ilhas, de rostos das pessoas, do que são os açorianos e da forma como olham para quem visita o arquipélago como uma oportunidade” e pretende “convocar todos os açorianos a fazerem parte do setor mais dinâmico da região, fazendo jus à hospitalidade do povo açoriano”.

Esta campanha chega, também, aos turistas, ao revelar “a vasta oferta dos Açores, sublinhando a aposta na preservação e sustentabilidade do território”, e pretende demonstrar “que os açorianos querem receber de braços abertos quem quiser conhecer o arquipélago, para viver juntos, e de forma sentida, o melhor dos Açores”, afirma o Governo Regional, em nota de imprensa.