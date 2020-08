Angola aprova Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos até 2025

O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos de Angola 2020-2025, que visa intensificar a atividade de forma a garantir a contínua expansão do conhecimento do potencial petrolífero do país.

O assunto foi hoje apreciado na 8.ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A Estratégia de Exploração de Hidrocarbonetos para os próximos cinco anos está assente em quatro pilares, sendo que dois são a disponibilidade e acessibilidade às áreas que constituem as bacias sedimentares de Angola para a atividade de pesquisa e avaliação, e a expansão do conhecimento geológico e o acesso aos recursos de petróleo e gás natural.

Os restantes pilares pretendem assegurar a execução com êxito da Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas em Angola, e a intensificação da pesquisa e avaliação nas concessões e áreas livres das bacias sedimentares de Angola.

O objetivo principal desta estratégia é intensificar a atividade de exploração de hidrocarbonetos no país, para garantir a contínua expansão do conhecimento do potencial petrolífero, incluindo os reservatórios não convencionais, para a substituição de reservas e a consequente atenuação do declínio e a estabilização da produção petrolífera.