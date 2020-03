Covid-19. Moçambique suspende emissão de vistos e encerra escolas

A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, não haverá escolas abertas em Moçambique, tanto no ensino público como privado. Também a suspensão de vistos para entrada no país estará suspensa e serão cancelados os vistos já emitidos, anunciou o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, numa declaração ao país sobre medidas adicionais de contenção do vírus.

Embora reconheça “a boa mobilização dos moçambicanos” no cenário da pandemia de covid-19, o Presidente de Moçambique considera os novos casos de infeção pelo vírus em países da região, “incluindo aqueles que têm alguma fronteira direta” com o país, colocam Moçambique “numa situação de risco eminente e de grande preocupação”.

Assim, o governo moçambicano emite medidas adicionais de prevenção face ao surto de coronavírus. “A experiência recente internacional mostra que a tomada atempada de medidas de prevenção individuais e coletivas, que limitam contacto interpessoal, social e de aglomerados populacionais tem sido eficaz na redução da transmissão da doença”, foi anunciado.

As medidas entram em cena a 23 de março e manter-se-ão por um período de 30 dias. Está incluída a suspensão da emissão de vistos de entrada para Moçambique e o cancelamento de todos os vistos já emitidos. A quarentena obrigatória de 14 dias também foi alargada: se anteriormente estava destinada apenas aos viajantes vindos de países com muitos casos de covid-19, agora é válida para todos os viajantes que cheguem a Moçambique.

O governo moçambicano determina também “o encerramento de todas as escolas públicas e privadas, do ensino pré-escolar ao ensino superior” e a suspensão de eventos de carácter social que juntem mais de 50 pessoas, com exceção para as reuniões de interesse de Estado, que cumpram os requisitos emitidos pelas autoridades sanitárias competentes.

Filipe Nyusi determina ainda a “obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção por todas as instituições públicas e privadas, incluindo operadores comerciais, com vista a reduzir o risco de contaminação” e o reforço de “medidas de fiscalização e vigilância para garantir o normal funcionamento da cadeia de abastecimento.”

Por fim, foi ainda determinada a criação de uma comissão técnico-científica, presidida pelo Ministro da Saúde, que integre profissionais de várias especialidades. Esta comissão terá como tarefa o aconselhamento do governo na tomada de decisões com base em evidências científicas e a apoiar as ações de comunicação social, indica Nyusi.

Na mensagem aos moçambicanos foi ainda indicado que “este é um momento de grandes desafios para a nação”, que exige “o maior comprometimento”, “serenidade e unidade do povo”. No final, Filipe Nyusi deixou uma mensagem para as redes sociais. “O uso das redes sociais deve servir para difundir as medidas de prevenção e não para desinformar o povo moçambicano”.

Até ao momento, foram identificados e testados 35 suspeitos de covid-19 em Moçambique, todos com resultados negativos. As autoridades moçambicanas referem que estão em quarentena domiciliária 267 cidadãos nacionais e estrangeiros, vindos de países de alto risco.

O governo de Moçambique indica também que está a acompanhar a diáspora moçambicana, sem indicação de casos de infeção.