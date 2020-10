Empresa luso-brasileira quer “revolucionar” agrofloresta

O CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e a brasileira Elio “uniram-se” para criar uma nova empresa que quer “revolucionar o setor agroflorestal”, através de novos serviços baseados em Veículos Aéreos Não Tripulados.

A nova empresa conjunta, designada Elio Tecnologia, foi lançada nesta sexta-feira, nas instalações do CEiiA no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora.

Na sessão de lançamento, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, considerou “estruturante” para Portugal a nova empresa luso-brasileira, que aposta na tecnologia para oferecer serviços de precisão para o setor agroflorestal.

O governante realçou que “é particularmente importante, em termos de política industrial, que a entrada de empresas estrangeiras em Portugal seja feita em estreita articulação com instituições que possam apropriar o conhecimento e, depois, em Portugal, desenvolver raízes fortes para o exportar”.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, também esteve presente no lançamento desta empresa, que recorre à tecnologia aeroespacial, aeronáutica, robótica e inteligência artificial para oferecer soluções de precisão para a agricultura, pecuária e floresta.

O CEiiA, em comunicado, revelou que a “ambição” da Elio Tecnologia é “revolucionar o setor agroflorestal através da monitorização e gestão autónoma de ativos, transformando dados em insights de negócio”, ou seja, gerando “novos negócios na digitalização da agricultura e florestas”.

A “meta de curto prazo” desta joint-venture é a colocação no mercado europeu de “soluções tecnológicas que ajudarão a proporcionar ao setor da agricultura maior eficiência, mais rendimento, mais inclusão digital e mais inovação tecnológica”.

A nova empresa “visa o desenvolvimento, industrialização e comercialização de novos serviços para o setor agrícola, baseados em Veículos Aéreos Não Tripulados, como drones e dirigíveis (Elio Airship)”, precisou.

O Elio Airship é “um dirigível inovador”, com recurso a Inteligência Artificial (IA), que vai “ser industrializado nesta nova empresa” e terá capacidade para “percorrer grandes distâncias, com cargas até 250 quilos”, revelaram os promotores.

“Esta parceria estratégica com a Elio permite ao CEiiA evoluir na área Veículos Aéreos Não Tripulados com a integração de IA, Aprendizagem Automática e Inteligência Visual para a monitorização e gestão de ativos, transformando dados em valor económico” e “aplicados à agricultura de nova geração”, destacou Tiago Rebelo, diretor de Desenvolvimento de Produto do CEiiA.

Já Rui Ribeiro, o presidente executivo (CEO) da Elio, salientou que a parceria permite à sua empresa “reforçar o percurso no panorama mundial” da agro-tecnologia, “agregando competências complementares em Veículos Aéreos Não Tripulados, Inteligência Artificial e Ciência de Dados”.

“Este é um importante passo para um projeto industrial que surge com especial relevância num quadro de recuperação dos efeitos desastrosos sobre a economia causados pela pandemia” de covid-19, assegurou o responsável da empresa brasileira, líder na integração de tecnologia aeronáutica, sensores e algoritmos de Inteligência Artificial no mercado agroflorestal.