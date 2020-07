Agroindustrial do Centro lança campanha para promover agroalimentar

A campanha ‘Produtos tão nossos’ tem como objetivo permitir ao consumidor conhecer melhor as empresas, os empresários e os seus produtos, facilitando uma relação de proximidade e confiança.

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) anunciou o lançamento de uma campanha para promover empresas do setor agroalimentar das suas fileiras prioritárias, como o queijo, mel, vinho e azeite.

“Sendo uma altura de acrescidas dificuldades para grande parte das empresas, em que o regresso à normalidade vai sendo gradual e o país combate a pandemia covid-19, é fundamental dizer presente e ganhar espaço junto dos consumidores”, refere, em comunicado enviado à agência Lusa, Carlos Lima, da Inovcluster.

A iniciativa tem como alvo a promoção das empresas do setor agroalimentar, permitindo dar a conhecer aos consumidores produtos de reconhecida qualidade e valor acrescentado daquelas que são as fileiras prioritárias para a InovCluster, como o queijo, o mel, o vinho e o azeite.

Vai ser promovida com recurso a conteúdos digitais, nomeadamente vídeos, nas redes sociais da InovCluster, sendo que em cada vídeo será dado a conhecer uma empresa associada.

“A periodicidade dos vídeos é de duas apresentações semanais, com a possibilidade do público comentar a iniciativa e conseguir receber o produto do vídeo da empresa que comentar. Fique atento ao Facebook e Linkedin da Inovcluster, comente e receba em sua casa um fantástico produto português”, lê-se na nota.

A InovCluster, com sede nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, em Castelo Branco, tem como objetivo o aumento da competitividade dos sistemas produtivos locais e regional e para a afirmação da região Centro de Portugal ao nível nacional e internacional.

Criada em 2009, conta com 176 associados entre empresas, associações, instituições de ensino superior, instituições de investigação e desenvolvimento (I&D) ligadas ao setor agroindustrial e agroalimentar e vários municípios da região Centro.