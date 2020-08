Canadá é o novo mercado das alfaias agrícolas Herculano

A Herculano, empresa de alfaias agrícolas do grupo Ferpinta, anunciou que acaba de garantir as suas primeiras encomendas para o Canadá, um mercado “de difícil penetração”.

A entrada neste novo mercado é o resultado da aposta da empresa de Oliveira de Azeméis na “evolução tecnológica e desenvolvimento de novos produtos”, como os dumper HTP e HTPA (camiões basculantes), “bastante apreciados internacionalmente”, sobretudo para trabalhos exigentes como explorações mineiras e grandes movimentações de carga, tendo, ainda, a vantagem de serem multifacetados para outro tipo de funções. “Será, sem dúvida, uma porta de entrada e uma montra que poderá expandir a oferta de produtos da gama Herculano para exportação neste novo continente”, sublinha a empresa em comunicado.

A aposta na internacionalização é uma constante na Herculano, bem como a consolidação ibérica da sua posição dominante no mercado dos reboques agrícolas. Sem esquecer o mercado nacional, onde “continua a crescer”, acompanhando o desenvolvimento do sector e investindo em investigação e tecnologia de modo a ser “o parceiro de eleição dos agricultores no terreno”.