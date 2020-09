Perto de meio milhar expõem na Agroglobal

Os 477 participantes na Agroglobal, que está a decorrer no terreno, na Lezíria do Tejo, mas sobretudo na Internet, desde esta quarta-feira até sexta-feira, dia 11, responderam à chamada para mais uma edição de um certame que já se realiza há 11 anos e reclama ser o maior do setor em Portugal, ocupando 160 hectares e cativando mais de 50 mil visitantes a cada ano.

Desta vez, a novidade é que as empresas agrícolas e instituições com ligações à atividade experimentam, pela primeira vez, uma existência apenas online, através do site da Agroglobal, divididas por 10 áreas. O visitante interessado em determinado expositor ao “clicar” entra diretamente no portal do visado.

Já as conferências e as demonstrações previstas no programa têm vida no terreno da feira, mas são transmitidas na Internet em tempo real.

Agricultura “insubstituível”

“Esta feira está muito associada à criação de valor e à concretização de negócios”, explica Joaquim Pedro Torres, responsável pelo evento, acreditando que a pandemia “provou que a agricultura é constituída por um conjunto de funções insubstituíveis”.

“A agricultura modernizou-se e investiu muito – Alqueva é um exemplo para o país do que a agricultura é capaz, mas há muito ainda por fazer”, sustenta o empresário agrícola. Joaquim Pedro Torres sublinha que “se queremos um país coeso, social e ambientalmente sustentável, não há atividade como a agricultura para concretizar esse objetivo”.

Reconhece que o setor já é “muito escrutinado” do ponto de vista ambiental, mas também considera que não se pode perder de vista “o foco na alimentação humana”. “Estamos a aplicar as normas ambientais europeias e a adaptarmo-nos ao Green Deal e à estratégia da Comissão Europeia do Prado ao Prato, conciliando essas metas com uma agricultura moderna. Está agora posta a atenção no setor para que mostre o que vale”.

Segundo Joaquim Pedro Torres, o ponto alto da feira é esperado nesta sexta-feira, para quando está previsto um debate com a ministra portuguesa da Agricultura, o seu homólogo espanhol e o comissário Europeu da Agricultura, entre outros.