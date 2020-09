Safe-Crop: O primeiro seguro à medida para produtores de batata

Pragas, seca, granizo, cheias, bicho… O risco não compensa. É a justificação mais repetida para rejeitar a agricultura – ainda assim, estes estão previstos na cobertura de muitos seguros para o setor. Mas o que acontece se o preço da produção cair brutalmente? Quem assegura ao produtor um mínimo de receita e um limite a perdas provocadas por oscilações de preço no mercado?

Foi a pensar nisso que nasceu o primeiro seguro à medida de quem quer plantar batatas, Uma espécie de futuros adaptados à realidade agrícola. Lançado na Agroglobal pela Safe-Crop e Lusitânia, o primeiro seguro de proteção de rendimento para os produtores de batata de consumo em Portugal é pensado de forma a cobrir os riscos de preços e produtividade. Assim, quando a produção ou os preços caem, a seguradora avança com o pagamento da diferença entre o valor da produção e o rendimento garantido, definido previamente.

“A garantia de rendimento aos produtores de batata era uma necessidade há muito sentida no setor e agora, pela primeira vez em Portugal, um produto agrícola tem uma proteção face às quedas de preço e de produtividade”, congratula-se Sérgio Ferreira, presidente da associação do setor, Porbatata.

“É a solução ideal para um produtor moderno que se quer centrar naquilo que faz de melhor: produzir”, garante Filipe Charters de Azevedo, que pensou a solução. O também colunista do Dinheiro Vivo explica que a solução introduzida no mercado traz várias inovações. “Trata-se de um seguro paramétrico, onde a avaliação de um sinistro se faz essencialmente com base em indicadores e não numa peritagem in loco – o primeiro de larga escala em Portugal” -; mas também a cobertura de preço traz novidade. Habitualmente este tipo de coberturas exige um mercado de futuros que tomam a contraparte do risco. “Dada a reduzida dimensão do país, tivemos de optar por um caminho menos habitual na construção deste produto, mas que garante, evidentemente, a adequada mutualização do risco”, explica Filipe Charters de Azevedo, que adianta que “a Safe-Crop está já a preparar o alargamento da sua oferta a outras fileiras agrícolas e florestais”.

Como funciona

Sendo o objetivo desta nova solução minimizar as perdas que os produtores possam sofrer com as colheitas, a avaliação de rendimento esperado faz-se com base na variação de preços e de produção no mercado nacional, parâmetros publicados periodicamente pelo INE. “Elimina-se, para a grande maioria dos casos, a necessidade de peritagem, em caso de sinistro”, explica a empresa, sublinhando a característica de primeiro seguro paramétrico de larga escala no país deste produto.

O prazo do pagamento da indemnização (caso exista) é conhecido logo no momento de subscrição do seguro, permitindo um adequado planeamento da conta de exploração do produtor. O tradicional seguro de colheitas não responde aos riscos de negócio dos produtores de batata. “A evolução das explorações é mais profissional e o recurso a modernas técnicas científicas reduziu o risco de produtividade. O problema da produção de batata reside também no preço, que pode descer de forma abrupta e imprevisível e para o qual não havia, até agora, nenhuma proteção.”

De facto, a nova solução garante o rendimento qualquer que seja a relação e comportamento da produtividade e preço. Para já, este produto só está disponível para a fileira da batata e conta por isso com o apoio da Porbatata – Associação da Batata de Portugal que apoiou desde o início o seu desenvolvimento.

“Com este produto a Porbatata cumpre a sua missão de apoio à produção da batata portuguesa com uma solução inovadora. Estamos confiantes na adesão do setor a esta ferramenta de gestão, há muito requerida”, junta Sérgio Ferreira.

“Este seguro paramétrico é um produto inovador da Lusitânia. Temos como missão criar valor para a economia nacional e contribuir decisivamente para o progresso e bem-estar de toda a sociedade. Com este produto apoiamos a fileira da batata portuguesa, estando ao lado dos agricultores que criam valor, partilhando os riscos do seu negócio”, conclui António Carlos Carvalho, diretor de Marketing e Inovação da Lusitânia.