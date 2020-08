EasyJet com mais voos em agosto. Faro é um dos destinos populares

A companhia aérea EasyJet revelou esta terça-feira, 4 de agosto, que no terceiro trimestre do grupo, que terminou a 30 de junho, obteve receitas de sete milhões de libras (cerca de 7,7 milhões de euros no câmbio atual). A transportadora britânica, em comunicado presente no seu site, indica que a partir de 30 de março a totalidade da sua frota esteve em terra devido à pandemia de covid-19. “Tendo retomado os voos a 15 de junho, a EasyJet transportou 117 mil passageiros com a capacidade total de lugares de 132 mil nas últimas duas semanas do trimestre”, revela o comunicado.

A companhia aérea low-cost assume, contudo, um tom positivo para este trimestre. “Completámos mais de um mês desde o início das operações e estamos a ver um desempenho encorajador na nossa rede com um foco contínuo em apenas voos que sejam rentáveis. Em julho, a EasyJet transportou mais de dois milhões de passageiros”.

A empresa assinala ainda que reviu as suas perspetivas quanto aos números de voos, esperando agora aumentar a sua capacidade para cerca de 40%, contra os 30% anteriormente previstos. O jornal The Guardian acrescenta que a companhia pretende operar assim cerca de mil voos por dia em agosto. Apesar de retoma estar a dar ainda passos tímidos, tanto no turismo como na aviação, este sinal de aumento da procura pode ser encorajador para este setores que foram afetados pela pandemia. O turismo esteve praticamente de portas fechadas e a maioria das companhias aéreas teve a maioria da sua frota em terra, realizando apenas alguns voos nomeadamente por questões humanitárias ou de repatriamento de cidadãos.

No comunicado, a EasyJet assinala que as reservas mais tardias de verão estão a ter um “bom desempenho com destinos de praia como Faro e Nice a serem populares, bem como destinos de cidade como Amesterdão e Paris, refletindo o interesse dos nossos clientes em partirem para umas férias de verão ou para uma escapadela de cidade”.

O facto de Faro continua a ser um dos destinos populares entre os passageiros que escolhem esta companhia é relevante para o Algarve. O Sul de Portugal é o principal destino que os britânicos elegem no País e este verão devido aos constrangimentos gerados pela pandemia e pelo facto de Portugal não estar na lista de países considerados seguros para voar, o que obriga a uma quarentena de 14 dias a quem chegar a Inglaterra de Portugal, o turismo nesta região está a ser duramente afetado.

Aliás, em entrevista ao Dinheiro Vivo, em junho, o diretor da EasyJet para Portugal, José Lopes, já tinha alertado que a ausência de Portugal desta lista teria efeitos penalizadores para o turismo – um dos setores mais afetados pela pandemia, assim como a aviação civil. O governo português recentemente reiterou que está em diálogo com as autoridades em Londres para que Portugal possa ser integrado na lista de países tidos como seguros.

O CEO (presidente executivo) da EasyJet, Johan Lundgren, numa declaração presente no comunicado de resultados, diz que “regressar aos céus novamente permite-nos fazer aquilo que fazemos melhor e levar os nossos clientes para umas férias muito necessárias”. “Estou muito encorajado pelo facto de termos estado a assistir a níveis de procura acima do fator de carga de 84% em julho, com destinos como Faro e Nice a continuarem a ser popular para os clientes. As nossas reservas para o que resta do verão estão com um desempenho acima do esperado e face isso decidimos alargar [as frequências] dos voos durante o quarto trimestre para cerca de 40% da nossa capacidade”, acrescentou.