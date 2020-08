Turismo com pequena melhoria em junho

O mês de junho terá sido de uma pequena melhoria para o setor do turismo. A estimativa rápida divulgada esta manhã pelo INE indica que o setor do alojamento turístico terá tido 500,5 mil hóspedes, o que representou 1,1 milhões de dormidas. No sexto mês de 2020, o Estado de Emergência já não estava em vigor em Portugal, tendo sido um mês em que se registou um retomar da normalidade no contexto de pandemia – que ainda hoje se vive – e que exige regras de convívio social com limites e mais atenção às regras de segurança e higiene.

Depois de várias semanas encerrados por falta de procura, várias unidades hoteleiras reabriram portas em junho, em particular na primeira quinzena do mês, época em que o calendário determinou feriados durante a semana, o que tipicamente convida a tirar uns dias de descanso. Apesar de ser sinónimo de uma ligeira melhoria face a maio, o mês de junho, mesmo com o efeito dos feriados, registou uma evolução muito abaixo do registado em junho de 2019 – nessa altura, as unidades alojamento tinham contado com mais de 2,7 milhões de hóspedes e 7,1 milhões de dormidas.

Por isso, a evolução de junho de 2020 representa variações de -81,7% e -85,1%. “As dormidas de residentes terão diminuído 59,8% (-85,9% em maio) e as de não residentes terão decrescido 96,0% (-98,4% no mês anterior)“, pode ler-se no comunicado do INE.

Portugal é um país periférico pelo que a atividade turística tem uma forte dependência do transporte aéreo. Em junho, apesar de várias companhias aéreas terem retomado algumas das suas ligações, a frequência semanal das mesmas é significativamente inferior ao registado no passado. Além disso, a atividade turística ressente-se ainda dos receios dos consumidores de deixarem os seus destinos de origem para passar férias. Outro factor que vai pesar sobre o turismo nacional neste ano de 2020 é o facto de Portugal ter sido excluído de corredores aéreos. O Reino Unido em julho não incluiu Portugal na lista de países considerados seguros para viajar, exigindo assim que quem entra em Inglaterra tenha de cumprir quarentena de 14 dias. Os efeitos destas decisões foram notórios em julho e devem-no ser em agosto.

“Em junho, 45,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. De acordo com os resultados de um questionário específico adicional que o INE promoveu durante os meses de junho e julho, 62,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico respondentes (representando 78,6% da capacidade de oferta) assinalaram que a pandemia covid-19 motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de junho a outubro de 2020, maioritariamente dos mercados nacional e espanhol”, indica o gabinete de estatística.

Um outro dado apurado pelo inquérito do gabinete de estatísticas é que a maioria dos estabelecimentos (57,0%) não prevê alterar os preços praticados face a 2019. “Cerca de um terço dos estabelecimentos (34,9%) admite vir a reduzir os preços, encontrando-se maioritariamente localizados na Aréa Metropolitana Lisboa e no Algarve (58,8% e 54,5% dos estabelecimentos, respetivamente). Em função da aplicação de medidas necessárias de distanciamento social, de higiene e limpeza dos estabelecimentos, 49,1% dos estabelecimentos referiram que a capacidade oferecida iria ser reduzida, principalmente decorrente do aumento do intervalo de tempo entre o check-out e o check-in dos hóspedes (55,9% dos estabelecimentos) e da redução do número de quartos (48,6%)”.