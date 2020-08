Câmara de Castelo Branco vai apoiar compra de bicicletas

A Câmara de Castelo Branco vai avançar com um programa de apoio à aquisição de bicicletas no concelho como forma de promover a mobilidade sustentável e a utilização das ciclovias e percursos cicláveis, foi anunciado esta segunda-feira.

“Esta é uma proposta que se insere na nossa estratégia de tornar Castelo Branco mais verde e mais sustentável, o melhor concelho para se viver, trabalhar e investir. Ao apoiar as pessoas na aquisição de bicicletas, estamos a incentivar o comércio local, mas também a promover a qualidade de vida na nossa região”, explica, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente do município de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O procedimento com vista à concretização de um regulamento municipal, que vai permitir implementar este projeto, foi aprovado recentemente pelo executivo.

O programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas no concelho visa promover a mobilidade sustentável e a utilização das ciclovias e percursos cicláveis, incentivando as deslocações através de bicicletas.

Além disso, trata-se também de uma resposta às novas condicionantes impostas pela pandemia (covid-19), que exigem soluções de mobilidade seguras e sustentáveis.

“A iniciativa enquadra-se na estratégia de Mobilidade do Município de Castelo Branco, que pretende fomentar soluções capazes de reduzir a dependência do automóvel. Ao promover a sustentabilidade, a melhoria da qualidade do ar e a redução de ruído, aposta-se na qualidade de vida e na promoção da saúde dos cidadãos”, lê-se na nota.

No âmbito deste projeto, a Câmara de Castelo Branco vai ainda promover programas de sensibilização e aprendizagem de condução de bicicletas para adultos e crianças com idade para utilizar este meio de transporte.