Costa Silva: “O hidrogénio não é um delírio tecnológico”

Autor da ‘Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal’ acredita que a crise do petróleo é uma “oportunidade histórica” para a aposta reforçada nas renováveis

O hidrogénio “não é um delírio tecnológico”, é o gás “mais abundante no universo” e que é diariamente utilizado na indústria, designadamente na petroquímica, sendo uma matéria-prima “vital” para o fabrico, por exemplo, de fertilizantes. António Costa Silva, autor do documento ‘Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal’, falava a propósito da polémica em torno do hidrogénio, lembrando que o hidrogénio pode ser produzido através de quatro grandes tecnologias, “muitas delas já competitivas” no quadro atual.

“Eu acho muita graça, no nosso país agarra-se numa coisa e faz-se uma guerra tribal à volta de questões que são objetivas”, disse o engenheiro e gestor, que falava na mesa redonda subordinada ao tema ‘A Ação Climática na Recuperação Económica’, na Alfândega do Porto, onde especialistas sobre a matéria estão hoje reunidos para participar na conferência ‘Ação Climática – Desafios Estratégicos’ organizada pelo Ministério do Ambiente. O hidrogénio pode ser produzido por oxidação parcial, por reformação do gás natural, do metano, que é “altamente competitiva”, e pode ser produzido pela pirólise e gasificação da biomassa florestal, uma tecnologia que “pode ser muito importante no futuro” para Portugal, e por eletrólise.

O chamado hidrogénio ‘verde’, uma das grandes apostas do Governo, e que é obtido através da eletrólise da água através de fontes de energia renovável. Uma tecnologia que “ainda é cara e não é competitiva”, reconhece Costa Silva, mas que lembra que a própria Agência Internacional da Energia “é muito expressiva nesse aspeto”, preconizando que “vamos assistir, nos próximos 10 anos, a uma redução significa dos custos”, devido ao envolvimento internacional no desenvolvimento desta tecnologia, a começar pela Europa.

Para este especialista, o mundo tem aqui uma “janela de oportunidade gigantesca”, com as petroquímicas, as siderurgias e as cimenteiras a serem “players fundamentais” nesta área. “As empresas não estão a olhar para o ar, não estão muito excitadas com o sexo dos anjos, as empresas sabem que se não tiverem uma agenda climática, não descarbonizarem, as suas cotações vão ser profundamente afetadas, os seus consumidores, os seus clientes, a sociedade em geral vai exigir standards em termos climáticos”, afiança.

Costa Silva acredita que, em Portugal, a questão da energia vai desempenhar um “papel fulcral” na “nova onda” de desenvolvimento económico do país, defendendo que a eficiência energética acoplada com a revolução digital serão elementos “transformadores” da indústria nacional.

Para este responsável, se há algo que a pandemia veio comprovar é, precisamente, que a descarbonização é o caminho. Costa Silva lembrou que, em março, “pela primeira vez na história da energia”, o petróleo negociou a valores negativos na bolsa de Nova Iorque, e que, a semana passada, a Exxon Mobil, foi removida do índice Dow Jones, onde estava desde 1928, porque a sua capitalização bolsista baixou significativamente e é hoje inferior à Nike. “Os sinais que vêm do interior da indústria são brutais e esta é uma oportunidade histórica”, defende, sublinhando: “Se não descarbonizarmos a economia, o caos que se vai seguir com a mudança climática descontrolada, vai ser brutal para todo o planeta.