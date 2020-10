Hidrogénio Verde e renováveis vão criar 160 mil novos empregos até 2030

O crescimento de Portugal nos próximos 10 anos “passa pela eletricidade renovável”, acredita o presidente da APREN. Tema estará em debate na ‘Portugal Renewable Energy Summit’ que reúne os maiores especialistas nacionais e internacionais, esta terça e quarta-feira, na Culturgest

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) acredita que a implementação do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica, associados agora à Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), vai permitir criar até 160 mil novos postos de trabalho em Portugal até 2030. Uma estimativa baseada no estudo que a associação fez com a Deloitte, o ano passado, e que concluiu que, só na área das renováveis, tinham sido criados mais de 41 mil empregos entre 2014 e 2018 e que, até 2030, o emprego iria mais do que triplicar, somando 120 mil aos já existentes. Números que não incluíam, ainda, a Estratégia para o Hidrogénio. O presidente da APRE acredita agora que o número de novos empregos possa superar os 160 mil. “Pelo menos”, afiança.

Em causa está a capacidade de Portugal captar qualquer coisa como 30 mil milhões de euros, na próxima década, para tornar realidade as metas do PNEC e da Estratégia para o Hidrogénio, a que se juntam os 750 mil milhões de euros que Portugal irá receber do fundo de recuperação. “Vamos ter acesso a financiamentos para estas áreas como nunca antes tivemos. O crescimento de Portugal nos próximos 10 anos passa pela eletricidade renovável. É um sector absolutamente incontornável no plano de recuperação económica pos-covid”, diz Pedro Amaral Jorge, que falava ao Dinheiro Vivo a propósito da Portugal Renewable Energy Summit 2020, a conferência anual da APREN que decorre hoje e amanhã na Culturgest. “A eletricidade renovável no centro da descarbonização” foi o tema escolhido para este ano.

Em discussão estarão temas como o Green Deal Europeu, a Estratégia de Hidrogénio Verde e os principais desafios das energias renováveis em Portugal e na Península Ibérica, entre outros, tendo no painel de oradores nomes como Kadri Simson, Comissária Europeia da Energia, João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e Ação Climática e João Galamba, Secretário de Estado da Energia, além dos responsáveis das principais associações europeias e dos CEO das maiores elétricas nacionais, entre outros. António Costa Silva, autor da visão estratégica que servirá de base ao Plano de Recuperação e Resiliência, é outro dos confirmados.

Para o presidente da APREN, as renováveis, e em especial a energia solar, são uma aposta que tem a capacidade de tornar Portugal um país “energeticamente rico”, promovendo um “crescimento sustentado da economia”. E que se torna ainda mais premente com a pandemia e o turismo ‘congelado’, permitindo que energias renováveis se assumam como “o novo vetor de crescimento” e que, ainda por cima, “está muito suportado pelas políticas da Comissão Europeia e alinhado com os apoios” do próximo quadro comunitário, designadamente do Green Deal.

Sobre a polémica que a Estratégia Nacional para o Hidrogénio gerou, Pedro Amaral Jorge acredita que se deve a “muito desinformação” e a “alguns mitos”. “Portugal não vai gastar o mesmo que a Alemanha, Portugal tem comprometidos apoios do Estado, em 10 anos, de 900 milhões de euros para o hidrogénio verde e espera, com isso, captar sete mil milhões de euros. A Alemanha tem comprometidos nove mil milhões em apoios e, portanto, há-de captar muito mais”, defende. Por outro lado, nega que a tecnologia necessária para a produção de hidrogénio verde – a eletrólise da água, obtida com recurso a energias renováveis – seja muito recente. “É uma tecnologia comprovada há mais de 50 anos. Não precisa de ser comprovada, precisa, sim, de economias de escala e de aumentos de eficiência e o que é expectável é que os custos dos eletrolisadores se reduzam, com a produção em massa, como aconteceu com o equipamento solar fotovoltaico e no eólico”, frisa.

O importante, defende é que se entenda que o hidrogénio verde “não é um desígnio nacional, é uma estratégia europeia em direção à descarbonização e à independência económica dos Estados Unidos, do Médio Oriente e da Rússia”. É uma forma de “gerar emprego através da produção interna no espaço europeu de uma indústria de combustíveis, neste caso, de um combustível descarbonizado”, acrescenta Pedro Amaral Jorge.

Este responsável nega ainda que os custos do hidrogénio verde sejam muito elevados, lembrando que a solução convencional para obtenção de hidrogénio, o chamado steam methane reforming, obriga a incorporar o custo das emissões, sendo expectável que, em 2030, cada tonelada de CO2 custe entre 25 e 40 euros. “Vai ser completamente absurdo produzir hidrogénio a partir de um combustível fóssil. Acho que as pessoas não estão totalmente informadas sobre a génese disto, onde se pretende chegar e, muito menos, dos impactos em termos económicos e ambientais”, sustenta.

Por outro lado, Pedro Amaral Jorge acredita que há aqui uma oportunidade para desenvolvimento de um cluster industrial ligado ao hidrogénio. “Podemos vir a ter aqui um papel importante na fileira industrial, como aconteceu com as eólicas, com o concurso de 2005. Hoje temos fábricas a vender equipamento eólico e que exportam, em média, 400 milhões de euros ao ano”, defende.