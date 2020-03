EuroBic: Abanca “cumprirá o que for determinado pelas autoridades”

O espanhol Abanca indicou esta quarta-feira que vai cumprir “escrupulosamente” o que for decidido pelas autoridades judiciais e pelo Banco de Portugal no âmbito da operação de compra de 95% do banco EuroBic.

Os dois bancos anunciaram em fevereiro um acordo para a venda do EuroBic ao Abanca, um negócio que foi despoletado pela decisão de Isabel dos Santos de vender a sua posição de 42,5% após o caso Luanda Leaks, do qual é a principal visada.

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que as autoridades judiciais poderão congelar a receita da venda da participação de Isabel dos Santos, cujas contas bancárias estão foram alvo de arresto em Portugal e Angola.

O governador adiantou que se trata de uma questão para as autoridades judiciais e que o Banco de Portugal não tem poderes para impedir que Isabel dos Santos retire do país os fundos que receber da venda da participação.

“O Abanca cumprirá escrupulosamente com o que for determinado pelas autoridades judiciais e pelo Banco de Portugal no âmbito desta aquisição”, indicou fonte oficial do Abanca ao Dinheiro Vivo.

Esta tarde, no Parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, apontou que o Banco de Portugal pode impor em que país será feito o pagamento da venda do EuroBic, contrariando as afirmações do governador.

A empresária angolana é arguida num processo em Angola por suspeitas de desvio de fundos da petrolífera Sonangol.

