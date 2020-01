Ana Gomes. “Todos falharam, ninguém quis ver”

“Todos falharam, não por falta de competência mas porque não quiseram ver”. A acusação é de Ana Gomes, no programa Grande Entrevista da RTP3, em que falou de uma “total conivência” das autoridades institucionais e reguladoras portuguesas no caso Isabel dos Santos. “Desde 2015 que tenho confrontado as autoridades, não podiam alegar desconhecimento”, garantiu a ex-deputada, sublinhando que “não houve ação nenhuma”.

Para Ana Gomes, as autoridades portuguesas foram “coniventes”, o que leva a ex-eurodeputada a exigir que uma responsabilização criminal e política. “É essencial responsabilizar alguém para que não pensem que são todos iguais”, salientou, considerando que “Portugal não pode ser vendido como um caso de sucesso se não olharmos para a origem do dinheiro”.

