Angola ultrapassa os 2.000 casos com 29 novas infeções e 1 morto

Angola registou hoje 29 novas infeções de covid-19 e um óbito, totalizando 2.044 casos e 93 mortes, anunciou o secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda.

Os novos casos, registados nas últimas 24 horas, são da província do Zaire (7) e os restantes da província de Luanda.

Entre os infetados, 16 são homens e 13 mulheres, com idades entre os quatro meses e os 66 anos.

O caso que terminou em óbito é referente a uma cidadã angolana, de 53 anos. Mais 44 pessoas foram consideradas recuperadas da doença, perfazendo o total de 742 recuperados.

“Dos 1.209 [casos] ativos, seis são críticos, sob ventilação mecânica invasiva, 19 são graves, 28 moderados, 25 leves e 1.131 assintomáticos”, referiu Franco Mufinda.

Nas últimas 24 horas, o laboratório processou 533 amostras, das quais 29 foram positivas, apontando o cumulativo deste capítulo para 51.607 amostras processadas, sendo 2.044 positivas.

O governante angolano informou que foi levantada hoje, no município do Soyo, província do Zaire, o cordão sanitário instituído há 20 dias, na base logística do Kuanda, onde funcionam as empresas Angola LNG e Kuanda Ltda.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.