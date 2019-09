Banco Comercial do Huambo abre escritório em Portugal

O Banco Comercial do Huambo anunciou hoje a abertura de um escritório em Portugal, o primeiro espaço de representação a nível internacional, com o qual pretende alargar “a esfera de ação” no exterior de Angola.

De acordo com um comunicado da instituição bancária, o escritório situa-se na cidade do Porto, tendo recebido oficialmente autorização do Banco de Portugal no dia 12 de julho.

O escritório português é liderado por José Rui Campos Arnaud e vai estar capacitado para receber agentes económicos empresariais e individuais, que necessitem de acompanhamento e informações sobre a atividade empresarial e comercial em Angola.

O presidente do conselho de administração do Banco Comercial do Huambo (BCH), Natalino Lavrador, salientou que o escritório de representação vai “reforçar a assistência” aos clientes empresariais com ligações comerciais fortes com Portugal e o espaço europeu.

Irá igualmente apoiar clientes individuais, residentes no exterior de Angola, e que fazem parte da diáspora angolana residente em Portugal e na Europa”, referiu o responsável do banco, citado no mesmo comunicado.

Fundado em julho de 2010, o BCH conta com um capital social de 10 mil milhões de Kwanzas (cerca de 25 milhões de euros), realizado na íntegra por cinco acionistas angolanos, e fundos próprios regulamentares de 21,3 biliões de Kwanzas (cerca de 54 milhões de euros, ao câmbio de 31 de julho de 2019).

Em 2018, o banco registou um resultado líquido de 6.630 milhões de kwanzas (cerca de 18,8 milhões de euros), correspondente a um crescimento de 66% em relação ao ano anterior.

Conta com seis agências, cinco em Luanda e uma na cidade do Huambo e tem uma carteira acima de 15 mil clientes em Angola.