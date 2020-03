Cabe às autoridades judiciais verificar o destino da receita da venda do EuroBic

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que o destino das receitas da venda da posição de Isabel dos Santos no EuroBic “é uma questão para as autoridades judiciais”.

“Não nos cabe a nós (…). Não temos poder para isso”, afirmou Carlos Costa numa audição hoje na Comissão do Orçamento e Finanças, na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda.

O governador respondia a questões de vários deputados sobre qual a garantia que existe de que a empresária angolana não vai retirar de Portugal os fundos que receber da venda dos 42,5% que detém no EuroBic, banco que está num processo de venda ao espanhol Abanca.

Entre as dúvidas dos deputados, está o facto de Isabel dos Santos deter as suas posições no EuroBic e empresas em Portugal através de sociedades com sede no estrangeiro, nomeadamente em paraísos fiscais.

Carlos Costa sublinhou que o importante não é o destino dos fundos provenientes da venda do EuroBic mas a origem do pagamento, que será em Portugal e, estará, portanto, sob controlo das autoridades portuguesas.

O governador salientou que tal não significa que as autoridades vão “bloquear a transação” mas que deverão salvaguardar que o produto da venda fica disponível no país.

Isabel dos Santos tem as suas contas bancárias, bem como as contas das suas empresas, congeladas em Portugal e em Angola. A empresária, que é filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, é arguida num processo em Angola por suspeitas de alegado desvio de fundos da petrolífera Sonangol.

Fontes contactadas pelo Dinheiro Vivo indicaram recentemente que a saída de Isabel dos Santos do EuroBic e da Efacec podem estar em risco se a empresária não tiver a garantia de que terá acesso aos fundos obtidos com essas vendas, nomeadamente retirando-os de Portugal.

Em atualização