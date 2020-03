Carlos Costa: Venda do EuroBic é importante para a “salvaguarda da estabilidade”

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou esta quarta-feira que o espanhol Abanca é um “adquirente credível” do EuroBic, salientando que a operação de venda do banco, que ainda está em curso, “é importante do ponto de vista da salvaguarda da estabilidade” financeira.

O governador está hoje a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento, na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda, sobre o acompanhamento do Banco de Portugal ao EuroBic, que é detido em 42,5% por Isabel dos Santos, a principal visada no caso Luanda Leaks.

Carlos Costa respondia a questões colocadas por Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, que perguntou, nomeadamente, como é que o supervisor sabe como é que a empresária angolana vai usar o dinheiro da venda do EuroBic, podendo retirá-lo de Portugal, “prejudicando os interesses do povo de Angola” e também do Estado português.

“Temos de aguardar que se conclua o processo em curso, que é entre partes privadas”, afirmou Carlos Costa.

Fontes ouvidas pelo Dinheiro Vivo indicaram recentemente que a saída de Isabel dos Santos do EuroBic e da Efacec pode estar em risco se a empresária não tiver garantias de que poderá retirar de Portugal os fundos obtidos na venda das suas posições. As contas de Isabel dos Santos e das suas empresas estão congeladas em Portugal e em Angola. A filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, é arguida num processo em Angola devido a suspeitas de desvio de fundos da petrolífera Sonangol.

Atualizada às 10H50 com mais informação