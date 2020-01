Centeno. “O tema vistos gold e o tema Isabel dos Santos não são a mesma coisa”

O ministro das Finanças fez questão de separar a questão dos investimentos de Isabel dos Santos em Portugal do regime dos vistos dourados.

“É importante que não se confundam os temas, porque o tema vistos ‘gold’ e o tema Isabel dos Santos não são exatamente a mesma coisa”, afirmou Mário Centeno numa resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua sobre o regime de vistos dourados.

“Os vistos ‘gold’ são uma aberração moral, mas também servem para lavagem de capital. Como toda a gente sabia de onde vinha a fortuna de Isabel dos Santos”, afirmou a deputada bloquista na segunda ronda de perguntas ao ministro das Finanças no âmbito da audição sobre o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“A questão é se quer manter esta criação do PSD e do CDS”, questionou Mariana Mortágua, desafiando o Governo a “assumir a escolha de retirar os vistos ‘gold’”, aceitando a proposta de alteração do BE para o OE2020.

Centeno não respondeu ao desafio, mas deixou entender alguma abertura para alterar o atual regime, assumindo que “partilha das preocupações com os vistos ‘gold’”.

“Utilizemos o espaço legislativo que temos à nossa disposição para propormos melhorias nesta – apesar de tudo – importante forma de reabilitar o tecido económico em Portugal que temos utilizado”, afirmou o ministro das Finanças.

“Há espaço e há propostas para alterar substantivamente o tipo de investimento aos quais os vistos ‘gold’ estão associados, um pouco na linha das medidas fiscais nas zonas de contenção e a pressão imobiliária que esses vistos colocam na gestão do território português”, assinalou Mário Centeno.

Desde 2012, o regime de vistos ‘gold’ garantiu 8.207 autorizações de residência a investidores (e outras 14.007 a familiares) com a grande maioria, 7.735, a ter como contrapartida o investimento imobiliário. Mais de quatro mil vistos foram atribuídos a cidadãos chineses, seguindo-se brasileiros (863), turcos (380), sul-africanos (320) e russos (296).