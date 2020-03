Isabel dos Santos critica “situação totalmente inacreditável” na justiça

A empresária angolana Isabel dos Santos considera que a justiça portuguesa a colocou “numa situação totalmente inacreditável”, escusando-se a tecer mais comentários ao facto dos seus bens e contas bancárias terem sido alvo de arresto em Portugal.

A empresária, que é o centro do caso Luanda Leaks, quis antes deixar uma mensagem de “solidariedade” aos portugueses devido ao surto de coronavírus, que está a afligir vários países por todo o mundo, incluindo Portugal.

Uma fonte oficial da investidora, que controla a Efacec e detém 42,5% do EuroBic, disse ao Dinheiro Vivo que Isabel dos Santos está a ser impedida de se defender dos processos de que está a ser alvo em Portugal, na sequência de um pedido das autoridades angolanas.

Sobre esta denúncia, Isabel dos Santos não quis fazer qualquer comentário, mas afirmou: “apesar da situação totalmente inacreditável em que a justiça portuguesa me colocou, não quero deixar de dirigir uma mensagem de solidariedade a todos os portugueses neste momento difícil de saúde pública por que estão a passar”.

“Ao longo destes anos aprendi a gostar de Portugal e dos portugueses, que sempre me acolheram bem e receberam com amizade a minha presença. Por isso o meu pensamento está neste momento também com os portugueses”, afirmou a gestora ao Dinheiro Vivo.

Em atualização