João Lourenço: Seguir em frente para recuperar a economia e combater a corrupção

Prosseguir com o combate à corrupção e ao nepotismo e ultrapassa as dificuldades económicas do país. Foram estes os objetivos em que João Lourenço afirmou estar empenhado, num encontro com o Papa e em entrevista à Rádio Vaticano.

O Presidente de Angola foi recebido hoje no Vaticano, em audiência privada, pelo Papa Francisco, e, “durante as cordiais conversações, nas quais foram enfatizadas as boas relações entre a Santa Sé e Angola e a apreciada contribuição da Igreja Católica em muitos setores da sociedade” – incluindo momentos especialmente difíceis como a crise económica e a seca cíclica nas províncias do Cunene, Namibe e Cuando Cubango -, tendo sido dada especial atenção a alguns aspetos do acordo bilateral assinado no Vaticano, a 13 de setembro, refere a nota oficial, enviada ao Dinheiro Vivo.

Em entrevista à Rádio Vaticano, João Lourenço, considerou ainda “irreversíveis as reformas iniciadas no país” desde que assumiu a chefia do Estado, a 26 de setembro de 2017, e sublinhou a “necessidade de prosseguir com o combate à corrupção e ao nepotismo”. “Temos de seguir em frente”, sublinhou o chefe de Estado, que acredita que as dificuldades económicas que o país enfrenta serão superadas.

O presidente João Lourenço vai prestar esta quarta-feira homenagem ao primeiro embaixador do Reino do Congo junto da Santa Sé, depositando uma coroa de flores na sepultura de D. António Manuel Nvunda “Negrita”, visitando em seguida a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina.

Ontem, dia em que se assinalavam os 44 anos da Independência de Angola, o presidente esteve já com Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Roma, e aproveitou para “ir dar um abraço” a João Lourenço. O encontro entre os dois aconteceu depois de o Presidente da República ter discursado numa receção à comunidade portuguesa em Itália, na residência do embaixador de Portugal em Roma, Pedro Nuno Bártolo, perante cerca de 200 pessoas.