Justiça angolana nega estar a negociar com Isabel dos Santos

A Procuradoria-Geral da República de Angola garante que não está em curso quaisquer negociações com Isabel dos Santos para o levantamento do arresto dos bens da filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, que foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. E garante que os processos judiciais contra Isabel dos Santos continuam a decorrer.

“Não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes, referente aos ‘processos (criminais e cíveis) que contra ela decorrem”, lê-se num dos pontos do comunicado emitido pela PGR, já depois de no sábado o semanário Expresso ter noticiado que estava a ser negociada a devolução de dinheiro a Angola.

