PGR angolana arresta bens de Manuel Vicente

Por haver “fortes indícios dos crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais!”, a PGR angolana decidiu “apreender bens de Carlos Manuel de São Vicente”, comunica esta noite a Procuradoria-Geral da República de Angola. Os bens arrestados ficam na posse do Estado angolano.

Entre os bens apreendidos estão uma fatia de quase metade do capital do Standard Bank Angola, quatro edifícios de luxo em Luanda e duas redes de hotéis também na capital. A decisão surge no âmbito da “investigação patrimonial que corre os trâmites legais”.

No início deste ano, em entrevista à Lusa, o procurador angolano, Hélder Pitta Grós, avisara que a investigação criminal ao ex-vice-presidente angolano não avançaria enquanto o também antigo presidente da Sonangol tivesse direito a imunidade, cinco anos após o fim do seu mandato.

O processo de corrupção que envolve Manuel Vicente foi enviado pela justiça portuguesa para Luanda, ao abrigo do acordo de cooperação judiciária entre os dois países, dando origem ao “irritante” que dificultou as relações diplomáticas entre Portugal e Angola em 2018 – e que só terminou quando o Ministério Público português enviou a investigação para Luanda.

Se os holofotes têm estado particularmente voltados para Isabel dos Santos desde que todos os seus bens e contas foram arrestados pelo Estado angolano, a 31 de dezembro, a condenação do filho de José Eduardo dos Santos, no final do mês passado, tornou a pôr Manuel Vicente no centro das atenções.

O antigo vice-presidente de Angola é apontado como uma personagem central da política angolana, tendo sido vice-presidente de José Eduardo dos Santos e um dos poucos que transitaram do ciclo mais próximo do antigo presidente para o atual, João Lourenço, junto de quem ocupava agora o influente cargo de conselheiro para o setor da energia.

Entre os bens agora arrestados estão, de acordo com o comunicado libertado pela PGR angoolana, “49% das participações sociais da acionista AAA Activos, Lda. no Standard Bank de Angola; Três edifícios AAA e o edifício IRCA, sitos na Av. Lenine, na Nova Marginal, na Av. 21 de Janeiro e na Rua Amílcar Cabral, respetivamente; Rede de hotéis IU e IKA, todos localizados em Luanda”.

A PGR sublinha ainda que o mandado de apreensão contra Manuel Vicente é “extensivo aos edifícios situados nas restantes províncias” angolanas, exceção feita aos que são geridos pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. “Como fiéis depositários foram nomeados o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) para as participações sociais e o Cofre Geral da Justiça para edifícios e hotéis”, esclarece ainda a PGR.