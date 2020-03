Pinto Basto envia 17 toneladas de medicamentos para Angola

Destino: Luanda. Carga: 17 toneladas de produtos farmacêuticos. Num contexto particularmente difícil para a África Subsariana devido à chegada da pandemia covid-19 aos países em desenvolvimento, a Pinto Basto, que tem uma forte presença no país, decidiu ajudar o povo angolano garantindo a chegada a Angola de uma série de medicamentos em falta, numa altura em que o fecho de fronteiras torna particularmente complicado aceder a bens essenciais.

“Enviámos 17 toneladas de carga, num momento em que praticamente pararam os voos entre os dois países, resultado de um grande trabalho de organização. Esforços que permitiram manter um abastecimento muito importante para aquele país”, explica ao Dinheiro Vivo o presidente da empresa, Bruno Bobone.

Com a confirmação de primeiros casos de coronavírus em Angola, cresceu muito a necessidade e escassez de produtos farmacêuticos. A operação logística tornou-se possível devido a uma “iniciativa de consolidação de mercadoria por parte da Pinto Basto junto de várias empresas do setor farmacêutico” que operam em Portugal e foi apoiada pela existência de voos excecionais para Angola, num momento em que Angola também já vive sob estado de emergência e suspendeu todos os voos internacionais.

“A Pinto Basto é uma empresa de soluções logísticas que trabalha todos os meios de transporte e todos os recursos necessários à gestão dessas operações. Estamos em Portugal Espanha, Angola e Moçambique e temos representação em todo o mundo. Neste momento de crise, queremos ajudar e encontrar alternativas para entregar os bens essenciais nos países em que trabalhamos”, sublinha o Também presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal ao Dinheiro Vivo.

Foi precisamente por Angola que começou a internacionalização do grupo Pinto Basto, em 2002, pelo que esta operação tem também um lado de retribuição à sociedade onde a empresa tem feito negócios há quase duas décadas. Agora, já é tempo de pensar em mais formas de continuar a prestar apoio.

“Contamos que esta primeira operação seja realizada com sucesso, para que possa ser repetida no decorrer das próximas semanas”, sublinha Bobone. “O impacto deste primeiro transporte aéreo foi muito bem recebido e a procura por todo o tipo de produtos farmacêuticos é muito grande. Estamos em contacto permanente com as empresas exportadoras e os importadores em Angola de forma a garantir que conseguimos suprir as necessidades do mercado.”