Sonangol reafirma interesse em continuar como acionista do BCP

A angolana Sonangol reafirmou o seu interesse em permanecer como acionista do Millennium bcp, onde a petrolífera estatal detém uma posição de 19,49% no capital do banco. A Sonangol é o segundo maior acionista do BCP, a seguir à chinesa Fosun, que controla 27,25% do capital do banco.

A garantia foi dada pela administração da petrolífera angolana numa reunião com Miguel Maya, presidente executivo do BCP, e Nuno Amado, chairman do banco, no dia 16 de outubro, em Luanda.

“Na reunião, foram analisados os resultados e a atividade desenvolvida no primeiro semestre de 2019, bem como as metas definidas no Plano Estratégico do Millennium bcp para o período 2018-2021, focado no crescimento sustentado e na rendibilidade”, informou o BCP esta segunda-feira.

“Com uma participação de 19% no capital do maior banco privado português, a administração da Sonangol reafirmou o interesse do acionista no investimento realizado e na permanência como acionista de referência do Millennium bcp”, adiantou o banco numa nota enviada a jornalistas.

A reunião “decorreu no âmbito dos encontros regulares entre as duas instituições” e contou com a presença de Gaspar Martins, presidente da Sonangol, além dos administradores executivos da angolana, Baltazar Miguel, Osvaldo Macaia, Jorge Vinhas e Luís Maria.