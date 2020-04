Sindicato quer 2 ME aplicados à Cultura com “medidas universais”

Em comunicado divulgado, dias depois de se ter reunido com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) apela à tutela para que aplique aquela verba, com “medidas universais”.

“Consideramos que este valor é obviamente paliativo e insuficiente, mas ajudaria a minimizar, no imediato, as consequências” da paralisação do setor por causa da pandemia da doença covid-19.

Dos dois milhões de euros elencados pelo CENA-STE, metade diz respeito ao fundo de emergência anunciado pela ministra da Cultura para ajudar artistas e estruturas completamente desprotegidas de apoios financeiros.

A outra metade do valor refere-se à verba para a concretização do evento TV Fest, em parceria com a RTP, que envolveria algumas dezenas de músicos e técnicos e cuja concretização foi hoje suspensa por Graça Fonseca.

Para o sindicato, nenhuma das medidas até agora apresentadas pelo Ministério da Cultura “é universal, direta e imediata”.

“E nenhuma responde à necessidade urgente de garantir o sustento de dezenas de milhares de trabalhadores da cultura que se encontram impedidos de trabalhar”, lamenta o sindicato.

O CENA-STE realizou um inquérito ao setor e apresentou os resultados à ministra da Cultura, indicando que 98% dos trabalhadores inquiridos tiveram trabalho cancelado por causa das medidas restritivas para conter a pandemia.

Em termos financeiros, para as 1.300 pessoas que responderam ao questionário, as perdas por trabalhos cancelados representam ainda dois milhões de euros, apenas para o período de março a maio deste ano, de acordo com o CENA-STE (o que indica a perda de um valor médio de receita, por trabalhador, de cerca de 1.500 euros).