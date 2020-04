Leiria começa hoje a realizar no estádio cem testes por dia

Segundo a autarquia, os testes são gratuitos e realizados mediante a apresentação de prescrição médica do Serviço Nacional de Saúde, permitindo ao utente permanecer no interior da viatura durante o procedimento.

O centro de testes instalado no interior da infraestrutura desportiva dispõe de duas linhas de atendimento, estando prevista a entrada de viaturas pelo portão junto ao topo norte do estádio e saída pela porta da maratona, situada no topo sul.

O serviço de rastreio à covid-19 arranca hoje às 15:00 e funciona nos dias úteis, entre as 09:00 e as 20:00.

Os testes são realizados por um laboratório com sede em Leiria e resultam de uma parceria entre o município de Leiria, Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e Autoridade Regional de Saúde do Centro.

O presidente da Câmara de Leiria alerta a população que não se deve dirigir por iniciativa própria ao centro de testes, reforçando a necessidade de “apresentação de prescrição médica”.

“Estamos muito satisfeitos por finalmente entrar em funcionamento esta unidade, que consideramos fundamental para garantir uma rede eficaz de resposta na região, o que apenas foi possível após longas horas de negociação com o Ministério da Saúde”, afirma Gonçalo Lopes, citado pela assessoria de imprensa do município.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.