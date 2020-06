“Atividade em 2020 ainda pode ser semelhante a 2019”, diz CEO da BMcar

A pandemia apanhou a BMcar a meio de um plano de adaptação das infraestruturas e da equipa, como foi disso exemplo a contratação de 15 novos colaboradores e a inauguração de um espaço próprio, na Casa da Música, no Porto, no início de março, a escassos dias da declaração de Estado de Emergência.

Pedro Rodrigues, CEO da BMcar, reconhece os problemas causados pela covid-19, mas garante que a empresa teve uma prestação em contraciclo com o setor automóvel. “O mês de maio de 2020, com certeza, ficará marcado na história da BMcar. Mesmo tendo em conta o contexto e todas as dificuldades associadas, conseguimos atingir as 250 viaturas vendidas e cerca de 3.000 entradas nos nossos serviços pós-venda (PV). Houve mesmo atividades, como é o exemplo da Motorrad, em que, quer no serviço (PV) quer nas vendas, registámos o melhor mês de sempre. Conseguimos ter um volume de negócios que foi superior em mais de 25% face a abril e muito próximo do volume de negócios de maio de 2019. Mas ainda melhor do que maio será junho, uma vez que iremos superar as 300 unidades vendidas num só mês, o que constitui um recorde absoluto na BMcar. Para tal, muito contribuiu o registo de vendas ocorrido no evento presencial e online de 18 a 22 de junho, onde vendemos 208 viaturas BMW, MINI e Motorrad”, afirma.

O CEO acredita que a performance se deve, em primeiro lugar, “à equipa e a todos, sem exceção que contribuem para o sucesso diário da BMcar”.

Mas sublinha a importância do plano assumido e reajustado perante a crise. “A covid-19 obrigou-nos a todos a redefinirmos as estratégias previstas no início do ano. Não só no setor automóvel, mas em qualquer setor, porque foi e é uma situação transversal a todos nós. No caso da BMcar acabámos por acelerar o projeto da BMcar Online, que já se encontrava em desenvolvimento há três anos, e o sucesso obtido desde o início tem superado as nossas expectativas”, revela Pedro Rodrigues.

BMcar Online

A estratégia digital foi essencial para o registo histórico. “O BMcar Online é uma peça cada vez mais essencial no nosso grupo, ao qual dedicámos muito tempo até ficar disponível, e que continua a ser alvo de melhorias constantes. Além disso, tem sido uma excelente porta de entrada para a venda de centenas de viaturas num processo 100% digital, por estar totalmente alinhado com uma nova forma do consumidor fazer compras”, explica Pedro Rodrigues.

“Nos BMcar VIP e-Event realizados este ano, eventos totalmente online, superámos as 350 viaturas novas e usadas BMW e MINI vendidas. Recentemente, num outro eventophygital (presencial e digital), em apenas cinco dias, atingimos as 208 vendas, entre modelos de quatro e duas rodas. O BMcar Online veio para ficar e faz parte do nosso modelo de negócio, tendo conquistado o seu espaço de forma natural, o que nos tem deixado muito satisfeitos com os resultados”, acrescenta o CEO.

São várias as vantagens desta ferramenta. “Disponibilizamos online os produtos e serviços que oferecemos normalmente na experiência de compra física. Desde a escolha do carro, financiamento, avaliação da retoma, troca de documentos e entrega na casa do cliente, se esse for o seu desejo. E, tal como no físico, orientamos a nossa oferta de acordo com os interesses e expectativas do cliente. Não é uma mera plataforma de comunicação dos nossos produtos, nem de angariação de leads como é típico de outras soluções existentes no mercado. Dada a nossa relação com o BMW Group procurámos conhecer os planos e soluções que pretendiam implementar no mercado, e perceberem que medida se ajustavam à nossa visão. Não existia no mercado europeu uma experiência idêntica à do BMcar Online”, sublinha Pedro Rodrigues.

Em destaque, neste espaço, é o serviço Consultor24/7, que permite, a quem acede, “falar com um elemento da nossa equipa, a qualquer hora do dia ou da noite”, diz.

“Neste momento, temos mais de 200.000 sessões iniciadas por 170.000 utilizadores em mais de 120 países. Naturalmente, Portugal e os países da diáspora são os que têm tido mais destaque”, frisa o responsável.

Expansão digital

As perspetivas de futuro da BMcar contam com uma forte expansão digital da empresa. “Para um período de três anos, tínhamos uma previsão inicial de 5 a 7% do nosso negócio global. Com esta realidade, com os dados que temos mais atuais, estimamos que as vendas online representem 12% a 15% do nosso negócio”, conta.

“Prevemos uma tendência de crescimento, em parte reforçada pela atual situação de mais compras online, no entanto, considero precoce pensar já numa substituição completa dos espaços físicos pelas plataformas online. Estamos atentos à evolução do comportamento dos consumidores, tanto online como na forma como hoje é feito todo o processo de venda de um veículo, onde já apresentámos soluções disruptivas, como por exemplo a nossa pop up store na Casa da Música, no Porto”, refere.

Em matéria de volume de negócios, 2020 poderá surpreender pela positiva. “Projetamos, atualmente, um volume de negócios na ordem dos 117 milhões de euros. Divididos entre os 55 milhões de euros para 1.º semestre e os 62 milhões para o 2.º semestre. No entanto, gostaria de acrescentar que não excluímos a possibilidade da BMcar ter um volume de atividade em 2020 idêntica a 2019 – onde conseguimos uma faturação superior a 130 milhões de euros –, embora exista um conjunto de variáveis externas que objetivamente não dominamos”, afirma.