Exportações de componentes automóveis com recorde de 1900 ME antes da pandemia

As exportações de componentes automóveis aumentaram 9,5% nos dois primeiros meses deste ano, face a igual período de 2019, atingindo um recorde de 1.900 milhões de euros, disse a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

Segundo os dados recolhidos pela AFIA, divulgados esta quinta-feira em comunicado, as vendas acumuladas em Portugal de componentes automóveis para o exterior, em janeiro e fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19, “praticamente” atingiram os 1.900 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 9,5% face ao mesmo período do ano anterior.

Os cálculos da associação, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados, apresentam um “recorde absoluto”, com as exportações a atingirem perto de 1.900 milhões de euros.

O crescimento face ao ano de 2010, que teve o valor de 818 milhões de euros, é assim de 126,6%, acrescenta ainda.

A associação realça que os números das exportações de componentes automóveis de fevereiro ainda não refletem o impacto da pandemia covid-19.

“Só em meados de março é que as empresas sentiram o abrandamento geral da atividade, como o encerramento temporário das fábricas de automóveis e consequente cancelamento de encomendas”, assinala a associação no comunicado.

“As exportações de componentes automóveis crescem quase quatro vezes mais do que a restante indústria transformadora”, lê-se ainda no documento.

A AFIA destaca que “por cada 100 euros que Portugal exporte de bens, 18,40 euros referem-se a componentes automóveis”.

Os dados recolhidos referem ainda que 1.500 milhões de euros em exportações são feitas dentro da União Europeia, sendo o valor restante, 326 milhões, fora da UE.

Em termos de países destino das exportações, Espanha ocupa a primeira posição, com vendas de 559 milhões de euros, o que representa um crescimento de 22% face os dois primeiros meses de 2019, seguida da Alemanha, com 356 milhões de euros (mais 2,9%), e em terceiro lugar surge a França, com um registo de 249 milhões de euros (decréscimo de 0,5%).

A AFIA é a associação portuguesa que congrega e representa, nacional e internacionalmente, os fornecedores de componentes para a indústria automóvel.

Esta indústria agrega 240 empresas com sede ou laboração em Portugal, com um volume de emprego direto na ordem das 59.000 pessoas e faturação de 12 mil milhões de euros por ano, com uma quota de exportação superior a 80%.

Em termos de importância na economia portuguesa, representa 6% do Produto Interno Bruto (PIB), 8% do emprego da indústria transformadora e 16% das exportações nacionais de bens transacionáveis.

