Exportações de componentes automóveis sobem 1,4% para 792 milhões em julho

O valor das exportações de componentes automóveis aumentou 1,4% em julho em termos homólogos, para 792 milhões de euros, após quatro meses de quedas sucessivas, avançou a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

“Espera-se que este aumento continue a verificar-se nos próximos meses, após um período de acentuadas quedas resultado da pandemia de covid-19”, afirma a AFIA em comunicado.

Quanto ao valor acumulado de janeiro a julho, as exportações de componentes automóveis atingiram os 4.546 milhões de euros, representando uma diminuição de 22% em relação ao mesmo período de 2019.

“Ou seja, entre janeiro e julho de 2020 as vendas ao exterior registaram uma diminuição de 1.285 milhões de euros em relação ao mesmo período de 2019”, acrescenta a associação.

Em termos de países destino das exportações de janeiro a julho de 2020, e face ao mesmo período de 2019, Espanha continua na primeira posição com vendas de 1.376 milhões de euros (menos 12,6%), seguida da Alemanha com 987 milhões de euros (menos 18%) e França com 548 milhões de euros (menos 36,6%).

Já as exportações para o Reino Unido caíram 38% em termos homólogos, para 302 milhões de euros.

Segundo a AFIA, estes quatro países concentram 71% das exportações portuguesas de componentes automóveis.

Os cálculos da AFIA têm por base as estatísticas do comércio internacional de bens divulgadas em 09 de setembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).