General Motors passa de lucro a prejuízo de 643,7 milhões no segundo trimestre

A General Motors (GM) indicou esta quarta-feira que perdeu 758 milhões de dólares (643,7 milhões de euros) no segundo trimestre, tendo encerrado o primeiro semestre com perdas de 464 milhões de dólares (396,6 milhões de euros).

No primeiro semestre de 2019, a GM tinha alcançado um lucro líquido de 4.575 milhões de dólares, dos quais 2.418 milhões de dólares correspondiam ao segundo trimestre.

A empresa referiu que os resultados do segundo trimestre “mostram resiliência”, apesar do impacto da pandemia de covid-19.

Mary Barra, presidente do Conselho de Administração da GM, afirmou que a empresa vai realizar as mudanças necessárias para assegurar o futuro do principal construtor de automóveis norte-americano.

A GM afirmou que durante o segundo trimestre reduziu custos “graças a significativas medidas de austeridade, incluindo a redução de publicidade e de outros gastos, o atraso no pagamento de algumas retribuições e licenças sem vencimento”.

A empresa disse esperar uma “normalização à medida que a produção e a procura estabilizem”, mas indicou que algumas medidas adotadas serão permanentes.

Por segmentos, a GM indicou que perdeu 101 milhões de dólares na América do Norte durante o segundo trimestre. No semestre, ganhou 2.093 milhões de dólares na mesma região.

No resto do mundo, perdeu 270 milhões de dólares de abril a finais de junho. No primeiro semestre, as operações internacionais tiveram um prejuízo de 821 milhões de dólares.

A unidade de desenvolvimento de veículos autónomos da GM perdeu 195 milhões de dólares no segundo trimestre e 423 milhões no semestre.

A GM Financial, braço financeiro da empresa, ganhou 226 milhões de dólares no segundo trimestre e 456 milhões no semestre.