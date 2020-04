Grupo japonês Toyota Motor para produção em cinco fábricas no Japão

A paralisação temporária vai afetar sete linhas de produção de cinco de suas fábricas no Japão, todas direcionadas para o mercado externo, sendo que se estenderá, em princípio, até 15 de abril, revelou o construtor automóvel japonês em comunicado.

A interrupção, que também abrange as instalações da Toyota em Aichi (no centro do Japão), onde o gigante japonês tem a sua base de operações, vai implicar um corte na produção de cerca de 36.000 unidades.

A decisão tomada pelo maior fabricante automóvel japonês está alinhada com a decisão tomada pelos seus concorrentes Nissan, Mitsubishi, Honda e Suzuki, que interromperam parcial ou totalmente sua produção nacional.

Além disso, os principais fabricantes japoneses pararam a produção em diversas unidades fabris na América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e na América Latina.

A indústria automóvel está a responder assim ao colapso da procura global, por causa da pandemia da covid-19, que também causou problemas na cadeia de abastecimento e impediu os trabalhadores de se mudarem para outras fábricas, em muitos casos.

Os fabricantes japoneses estão particularmente preocupados com a situação nos Estados Unidos, de onde importam cerca de um quinto de sua produção total.