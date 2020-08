Jim Farley vai suceder a Jim Hackett ao ‘volante’ da Ford

Jim Hackett vai deixar a presidência executiva da Ford a 1 de outubro, numa altura em que a marca automóvel tem em curso um plano de reestruturação que não estará a convencer os investidores. Jim Farley é o senhor que se segue.

Jim Farley é diretor de operações (chief operationg officer) da Ford e era tido como o sucessor natural de Jim Hackett na presidência executiva (CEO) da Ford Motor. E assim será a partir de 1 de outubro, data em que Hackett abandonará os comandos da Ford, segundo informou a empresa ao mercado, de acordo com a Reuters.

Farley e Hackett vão trabalhar em conjunto durante as próximas duas semanas de forma a assegurar uma transição tranquila na construtora automóvel. O ainda CEO da empresa considera que este é o momento ideal para que Farley assuma as rédeas da companhia, depois de terem sido apresentados os novos modelos, como o Ford Bronco, e o desempenho da empresa ter sido melhor do que o estimado durante a pandemia de covid-19.

Aos jornalistas, citado pela CNBC, Hackett adiantou que as expectativas para a empresa estão a melhorar e que “Jim (Farley) teve um importante papel nisso e sinto-me confiante que as coisas que pedi para fazer começam a criar raízes”.

Após críticas de falta de transparência quanto à forma como a sua liderança tem executado o plano de reestruturação, que tem como objetivo aumentar a rentabilidade da empresa, focando-se nos produtos principais e veículos elétricos e autónomos, passa assim a liderança da Ford Motor para Farley, de 58 anos. Embora, vá continuar como conselheiro até março.

A notícia foi bem acolhida pelo mercado, com as ações a valorizarem na casa dos 3%, segundo a CNBC.