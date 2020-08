Os dez veículos elétricos no top de vendas europeu

A venda de veículos elétricos e híbridos na Europa continua a acelerar a grande velocidade, à boleia das metas do clima e de incentivos financeiros e de comodidade.

No primeiro semestre atingiu as 93 mil unidades, o que representa mais 95% do que em igual período de 2019. A ganhar quota de mercado, estes veículos já equivalem a 8,2% do total de automóveis vendidos no espaço europeu.

Veja aqui os modelos no top de vendas:

Elétricos

1. Renaut Zoe

2. Tesla Model 3

3. VW e-Golf

4. Audi e-tron

5. Peugeot e-208

6. Nissan Leaf

7. Hyundai Kauai EV

8. Kia e-Niro

9. BMW i3

10. VW e-up!

Híbridos plug-in

1. Mitsubishi Outlander PHEV

2. Volvo XC60 PHEV

3. VW Passat GTE

4. Volvo S60 e V60 PHEV

5. BMW 330e

6. Ford Kuga PHEV

7. Volvo XC40 PHEV

8. BMW X5 PHEV

9. Audi A3 PHEV