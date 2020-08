Rabo e rato de fora. Novas matrículas com várias palavras proibidas

Já se sabia que o novo formato de matrículas, que se tornou oficial e em em vigor desde 2 de março, teria limitações. O motivo? A nova série de matrículas, constituída por dois grupos de letras e outro central de dois algarismos, permite novas combinações de carateres que incluirá, pela primeira vez, as letras Y, K e W, num total de 28 milhões de combinações possíveis. E algumas podem ser pouco recomendáveis, até porque não é o utilizador a escolher as palavras que são formadas.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) indicou desde início que o novo método utilizado na composição das matrículas para automóveis novos em Portugal poderia permitir a formação de palavras obscenas e combinações maldosas, que estão assim proibidas.

Esta semana ficou-se a saber algumas das combinações ‘malditas’, numa altura em que já se atribuíram as novas matrículas a mais de 105 mil veículos – embora existiram já muitos portugueses a alterar o formato das suas matrículas antigas com novas chapas, já sem os traços e com os novos critérios – várias delas estão ilegais por não cumprirem o distanciamento necessário entre grupos de números e letras.

Matrículas novas nos carros não são para todos. Saiba se precisa de mudar

As novas combinações com dois conjuntos de letras têm a duração prevista de 45 anos e as combinações têm de cumprir uma regra para a exclusão de combinações de palavras que possam ser consideráveis incómodas, ofensivas e pouco desejáveis, de acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O algoritmo responsável pela criação destas matrículas está programado para impedir a utilização simultânea de vogais no fim do primeiro e do segundo conjunto de letras e a exceção só deverá acontecer quando qualquer um dos dois grupos registar uma vogal repetida, explica a entidade ao jornal Expresso.

E que palavras estão excluídas à partida? Alguns dos exemplo são: “rabo”ou “pila”, mas nesse processo há outras combinações ‘inocentes’ que caem como “rato”, “pato”, “peru”, “bola”, “bolo”, entre outras.

Já sobre a inexistência de qualquer ponto ou traço a separar letras e números – embora deve existir um espaçamento, o IMT explica: “Tendo presente as dimensões do tipo de carateres no fabrico das chapas, verificou-se que algumas combinações do novo formato que incluam mais do que uma das letras mais largas não teriam espaço suficiente para a sua inscrição”.

Portugal abandona assim algo que distinguia as suas matrículas. Não só caiu a indicação a amarelo do ano e mês da matriculação do veículo, como ao cair a separação por traços, as matrículas portuguesas ficam mais próximas do que já acontece nos restantes países da União Europeia.