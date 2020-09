Numa nova parceria entre a rubrica do Dinheiro Vivo Pergunte ao Advogado e o gabinete especializado em contraordenações rodoviárias da CRS Advogados, todas as semanas respondemos aqui às suas questões relacionadas com o tema.

Uma multa de estacionamento pode levar a perda de pontos na carta?

Pode, mas depende do tipo infração em concreto que tenha sido cometida. Por exemplo, um estacionamento na passadeira pode resultar na perda de 2 pontos.

Por outro lado, uma contra-ordenação de estacionamento em segunda fila, não importa qualquer perda de pontos.

Para outro tipo de infrações de estacionamento, será necessário confirmar em concreto se determina, ou não, a perda de pontos.

Por fim, esclarecemos que as contra-ordenações classificadas como leves não determinam a perda de pontos e que as contra-ordenações classificadas como graves e muito graves implicam a perda de pontos.

