Volkswagen respondeu à Deco. Não vai indemnizar mais consumidores

A Volkswagen informou a Deco que não vai indemnizar mais consumidores afetados pelo escândalo dieselgate, alegando que nenhum dos 125 mil consumidores portugueses afetados terá ficado prejudicado em termos de segurança.

Numa carta enviada à Deco, o grupo frisa que estão em curso processos judiciais relativos ao caso que abalou o gigante alemão.

Em Portugal, 125 mil pessoas ficaram lesadas e continuam sem indemnizações, contrastando com os Estados Unidos, Austrália e Alemanha, onde os clientes já foram compensados.

A Deco tem alertado para a desigualdade no tratamento de situações semelhantes e num mercado europeu que se quer único.

“Após cinco anos do caso dieselgate, a Volkswagen (VW) respondeu à Deco Proteste. Na carta enviada, o grupo alemão revela que não irá indemnizar mais consumidores, tendo em vista os processos judiciais em curso, alegando que nenhum cliente terá ficado prejudicado em termos de segurança, capacidade do veículo e/ou preço na revenda”, refere a Deco num comunicado divulgado esta sexta-feira.

A Volkswagen escuda-se ainda nas diferenças existentes entre as leis de cada país para justificar o não pagamento de compensações aos clientes portugueses que foram prejudicados.

Questionada pela Deco sobre a posição diferenciada na Alemanha, como país europeu, a VW respondeu que “a decisão do Tribunal Federal de Justiça em Karlshruhe, em 25 de maio de 2020, baseia-se em fundamentos específicos do direito civil alemão e não altera o entendimento da marca de que os clientes não sofreram qualquer perda ou dano em resultado deste problema”.

O grupo alemão destacou que “como cada jurisdição é única, com diferentes leis e sistemas jurídicos locais” e que “embora todos os clientes sejam importantes, não podemos e não devemos ignorar as diferenças fundamentais nos sistemas jurídicos das diferentes jurisdições da União Europeia”.

No dia 19 de setembro de 2015, a VW foi acusada de ter instalado ilegalmente um software nos seus veículos para reduzir artificialmente as emissões de monóxido de azoto durante os testes de emissões.

“Embora tenha assumido a sua responsabilidade, o grupo alemão está longe de ter compensado todos os clientes abrangidos pelo caso dieselgate”, frisa a Deco.

“Passados cinco anos, a Deco Proteste continua a lamentar a falta de respostas e a desigualdade sublinhada pela VW, assumindo que “é hora de compensar todos os consumidores europeus e não só os alemães”.

Realça que “em face desta posição autoritária e discriminatória não vão desistir e que “as ações judiciais que correm nos demais países europeus – com destaque para Portugal, Espanha, Bélgica e Itália [do grupo Euroconsumers] – continuarão até todos os consumidores serem compensados de forma justa pelo engano de que foram vítimas”.

“Com a manipulação do dieselgate, a VW não se limitou a enganar os seus clientes – que podem ter decidido adquirir um carro VW e não outro tendo por base as baixas emissões anunciadas -, mas também prejudicou o ambiente europeu no seu todo”, sustenta a Deco.