Lufthansa já negoceia apoios estatais

Tendo caído de 350 mil para 3 mil passageiros transportados por dia e apenas a fazer voos de emergência, a Lufthansa está a queimar as suas reservas de liquidez a uma velocidade vertiginosa. “A pandemia de covid-19 representa a maior crise e o maior desafio da nossa história”, admitiu mesmo Carsten Spohr, presidente da companhia, num vídeo partilhado com os seus funcionários e divulgado por publicações de aviação.

Apesar de ter reservas financeiras a rondar os 4 mil milhões de euros, com as fronteiras fechadas por toda a Europa e no resto do mundo os voos estão hoje reduzidos ao absolutamente essencial, pelo que não se vendem bilhetes, logo não entra dinheiro. Razão pela qual a companhia alemã fechou as operações da sua low cost, Germanwings e está já a negociar apoios estatais, adiantando ainda conversações com os governos da Alemanha, Suíça e Áustria para encontrar formas de manter liquidez e fazer face a uma crise que está a ter efeitos brutais na aviação.

Das medidas de combate à crise provocada pela pandemia de Covid-19 faz ainda parte uma redução drástica de custos pelo grupo, com Spohr a assumir que os efeitos da contenção de despesa que terá de implementar vão afetar 7 mil empregados, incluindo 1400 da Germanwings.

A Lufthansa está já a negociar com os representantes dos trabalhadores soluções que passem por dar ao maior número de funcionários funções alternativas dentro do consórcio. Mas o presidente da companhia acredita que nem isso chegará. Para fazer face a uma queda tão violenta, “será preciso encontrar modelos de emprego flexíveis como o trabalho a tempo parcial”, defende.

Há duas semanas, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) estimou perdas superiores a 70 mil milhões de euros nas receitas com passageiros para as companhias aéreas europeias em 2020, que são das mais afetadas do mundo. Mas esse valor pode ser muito maior se as fronteiras se mantiverem fechadas e as economias paralisadas como forma de controlar o contágio da covid-19.

A TAP, que está limitada a uma mão cheia de voos semanais para as ilhas, já avançou para o lay-off de 90% dos seus cerca de 10 mil funcionários.