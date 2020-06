Acordo sobre ponte aérea Portugal-Reino Unido conhecido dia 29

Dentro de menos de duas semanas espera-se que o governo britânico anuncie uma lista de países com quem irá estabelecer pontes aéreas, onde se inclui Portugal. A previsão é que no dia 29 de junho – altura em que o governo ficou de rever, e provavelmente, aliviar as regras da quarentena imposta a todas as pessoas que entrem no Reino Unido, o que inclui os próprios britânicos – haja um anúncio dos acordos com Portugal, Espanha, Grécia, França e Itália. Em breve Portugal saberá se os turistas ingleses que venham fazer férias a Portugal estarão livres de quarentena na volta ao seu país.

Desde que no dia 8 de junho a secretária do Home Office Priti Patel impôs um período de 14 dias de auto isolamento para todas as pessoas que entrem no país, que Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, se tem desdobrado em conversas e negociações com Boris Johnson no sentido de, primeiro, comunicar que não imporá qualquer obrigação de quarentena aos turistas que entrem no nosso país e, segundo, conseguir um corredor turístico de modo a que os ingleses não desistam de visitar Portugal este verão. O medo é que o isolamento os impeça de se apresentarem ao trabalho após as férias.

Com uma grave crise económica e social em marcha, Portugal quer usar a mesma receita de sucesso aplicada na crise financeira de 2008, que, no nosso país, se estendeu de 2010 a 2014. E vê as receitas do turismo, especialmente o dinheiro gasto pelos ingleses, como uma tábua de salvação: segundo o INE, em 2019, o turismo foi responsável por 52,3% das exportações de serviços; as receitas turísticas contribuíram 8,7% para o PIB; e perto de 20% dos turistas que visitaram Portugal eram britânicos. Não nos podemos dar ao luxo de não explorar ao máximo este setor na recuperação da crise pandémica atual.

“Queremos abrir o país logo que seja seguro”

As últimas declarações sobre “pontes aéreas” foram deixadas na quinta feira após uma reunião de 45 minutos entre o presidente de França Emmanuel Macron e Boris Johnson em Londres.

Por ocasião to 80º aniversário do anúncio histórico de Charles de Gaulle na BBC para que os franceses não desistissem da luta contra Hitler, e na sua primeira saída ao estrangeiro após a pandemia, Macron não teve de fazer quarentena ao entrar no Reino unido, o que deixou muitos indignados. A justificação para a exceção é que se tratava de “um representante de um país estrangeiro em viagem de negócios.”

Quando o The Telegrah perguntou a Dominic Raab, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, sobre se do encontro teriam saído conclusões sobre uma futura ponte aérea entre o Reino Unido e França, o político disse: “Vamos olhar para esse assunto com muito cuidado. Tal como sempre dissemos, a quarentena existe para controlar o risco da infeção, precisamente porque temos conseguido baixar a Covid-19.”

“Queremos abrir o país logo que seja seguro e iremos olhar para todos os mecanismos para o fazer e, claro, iremos entrar em conversações com os franceses.” Acrescentou ainda: “Vou estar em Berlim amanhã – ou seja, sexta-feira -, onde iremos conversar com todos os nossos parceiros europeus sobre estes assuntos.” Por fim, mostrou-se preocupado com um possível risco legal se o Reino Unido abrir as portas apenas a um determinado grupo de países.

Intenso debate sobre viagens esta semana

Ao longo desta semana, as declarações sobre pontes aéreas sucederam-se na imprensa britânica. O jornal The Times noticiou que o governo estaria próximo de um acordo com Portugal, Espanha e Grécia, bem como com os territórios britânicos no exterior: Bermuda, Ilhas Virgem e Gibraltar.

O mesmo jornal revelou ainda que é esperado que o departamento dos Negócios Estrangeiros alivie as regras, permitindo que os britânicos possam fazer viagens de cariz não essencial. É que até hoje, e desde meio de março quando a pandemia foi decretada, a indicação de Boris Johnson é para serem evitadas todas as viagens não essenciais para o estrangeiro.

Matt Hancock, o secretário de Estado da Saúde, confirmou esta semana à BBC Radio 4 que em breve o governo estabelecerá “corredores turísticos” com certos países, ou seja, que não haverá necessidade de quarentena a quem regresse desses destinos. “Esse é o plano”, disse Hancock à radio do universo BBC.

Na sua opinião, “a quarentena é importante porque se há países no mundo onde o vírus não está controlado, há, no entanto, outros com quem poderá ser seguro permitir que não seja obrigatória a quarentena.”

Adiantou ainda que ele próprio, “além de estar a rever as regras da quarentena, algo que será anunciado no dia 29 de junho, estou a trabalhar com Grant Shapps, o secretário de Estado para os Transportes, na possibilidade de estabelecer corredores turísticos com aqueles países que tenham um nível baixo de disseminação da infeção por coronavírus.”

Na terça feira, na conferência de imprensa dedicada ao coronavírus que acontece todos os dias às 17 horas em Downing Street, Boris Johnson tinha dito que o assunto das viagens entre o Reino Unido e a França seria discutido no âmbito da visita do presidente Emmanuel Macron a Londres e que aconteceu quinta-feira.

O primeiro-ministro disse que, com certeza, iriam falar sobre como é que as pessoas poderiam movimentar-se livremente entre os dois países. Confirmou ainda que as pontes aéreas estavam a ser consideradas. “Obviamente que irei falar com Emmanuel Macron sobre as várias formas de ligar os dois países, garantindo eventualmente que poderemos viajar sem restrições. O mesmo com Espanha, logo que seja possível.”

A razão para termos o sistema de quarentena é muito simples, explicou, “não queremos importar novamente a doença, precisamente no momento em que a temos sob controlo no país. Mas estamos muito interessados em estabelecer pontes aéreas e formas de assegurar que as pessoas possam sair de férias em segurança.”

Esta declaração, em resposta a uma pergunta de um jornalista, surgiu após o Secretário dos Transportes Grant Shapps ter indicado nesse dia que o governo estava a “trabalhar ativamente” na introdução de corredores turísticos para ajudar a indústria do turismo britânica a sair da crise.

Na terça feira de manhã, Shapps disse à rádio LBC: “Até dia 29 de junho não estamos em posição de anunciar com que países teremos acordos recíproco. Por isso, não espere nada esta semana. Acho que não me engano se disser que será apenas no final da próxima semana.”

Hoje, quem entra no Reino Unido, salvo algumas exceções, como os profissionais de saúde, tem de preencher um formulário online com a morada onde a pessoa se irá isolar de modo a ser visitada pelas autoridades que controlam esta obrigação – em Inglaterra os infratores têm de pagar uma multa de exatamente 1000 libras.

O responsável pela pasta dos transportes explicou que a medida foi introduzida porque “não queremos importar o vírus e que os britânicos saiam para o exterior e levem o vírus com eles.”

Hoteleiros e companhias aéreas indignados

Um grupo de 500 empresários da hotelaria, que fizeram campanha contra a regra da quarentena disseram na semana passada que tinham “recebido em privado uma garantia da parte de fontes do governo de que os corredores turísticos seriam postos em prática a partir de 29 de junho.”

Ainda assim, no dia 12 de junho, a British Airways, Easyjet e Ryanair deram entrada com uma ação num tribunal britânico, pedindo uma revisão judicial urgente da medida que impõe a quarentena a quem chega ao Reino Unido. E pediram ao governo para pôr em prática a antiga regra de apenas exigir quarentena a pessoas vindas de países de alto risco de contágio.

No fim de semana passado, também o Comité dos Transportes, que é constituído por uma seleção de membros do parlamento de vários partidos, lançou um relatório onde defende que as medidas de quarentena devem ser aligeiradas o mais depressa possível. O governo respondeu dizendo que já está a reavaliar as medidas. Acredita-se que a medida de quarentena imposta vai custar 650 milhões de libras (cerca de 722 milhões de euros).

Reação da Europa à quarentena inglesa

No dia 15 de junho, a União Europeia aliviou as restrições no que toca a viagens, permitindo que fossem os próprios países a decidir quem deixam entrar nas suas fronteiras. Vários países aliviaram as entradas, mas muitos mantiveram restrições de entrada para turistas do Reino Unido.

Além de Portugal, os destinos que não exigem que os turistas do Reino Unido entrem em quarentena são a Bélgica, a Itália e a Suíça. Já a França, Holanda e Áustria são alguns dos que condicionam a entrada de britânicos.

O portal comunitário Reopen Europe https://reopen.europa.eu/pt garante atualização constante deste tipo de informação.

O caso da Espanha é diferente e tem gerado duvidas. Primeiro disse que os visitantes do Reino Unido não teriam de fazer quarentena na chega a Espanha a partir de dia 21 de junho. Mas depois alertou que poderia impor os seus próprios requisitos de quarentena a turistas do Reino Unido, uma vez que este país impõe quarentena a quem venha de Espanha.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Arancha Gonzalez Laya, disse ao programa Hardtalk da BBC: “Vamos verificar o que o Reino Unido fará e estaremos em diálogo para ver se devemos ou não introduzir a reciprocidade.”

Estas declarações aconteceram depois do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, anunciar que os turistas de muitos países europeus seriam bem-vindos a partir de 21 de junho. O turismo em Espanha pesa cerca de 12% no total da atividade económica e é responsável pela criação de mais de um em oito empregos naquele país.

Mas há uma solução para toda esta controvérsia. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, são “os testes à Covid-19, que, ao serem feitos aos passageiros de países considerados de maior risco, podem eliminar a necessidade de “medidas pesadas e intrusivas, como é a quarentena.”

À imprensa, Santos Silva disse na semana passada que as discussões estavam em andamento, acrescentando, em entrevista ao programa Today, da BBC Rádio 4, que “a quarentena é inimiga do turismo”. Excluindo a Madeira e os Açores, cuja entrada exige quarentena, qualquer pessoa que queira fazer férias em Portugal neste verão será, nas palavras do ministro, “muito bem-vinda.”