Aeroporto de Lisboa com 50% dos voos em agosto

Ao longo deste mês de agosto já foi retomado pelo menos metade do número de voos que foram registados no Aeroporto de Lisboa no ano passado. Os dados da ANA – Aeroportos foram avançados esta segunda-feira pelo Negócios.

Os movimentos de aeronaves começam a dar sinais de recuperação, após a quebra de 93,8% dos movimentos no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2019. Devido à pandemia e consequentes restrições de movimentos, o número de passageiros caiu 97%.

Apesar de avançar qual a percentagem de retoma dos movimentos de aeronaves, a ANA não concretiza qual a evolução do número de passageiros.

Esta retoma do número de voos no Aeroporto de Lisboa é justificada pelo regresso de várias companhias, como a Qatar Airlines, Emirates ou a Turkish Airlines. Além destas companhias, o jornal destaca ainda o número de voos da TAP – a ANA frisa que a companhia aérea tem 500 voos semanais programados para este mês.

Além dos números de ligações para agosto, a retoma dos movimentos também é visível no número de aviões parqueados nos aeroportos. Dados da Eurocontrol apontam que há 58 aviões estacionados em Portugal, o número mais baixo desde março.