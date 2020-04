Air France KLM com voos suspensos até fim de maio e apoio público garantido

Até março, o grupo Air France KLM viu os resultados cair para metade, depois de ter registado mais de 104 milhões de passageiros transportados em 2019. E a entrada de abril só serviu para confirmar o cenário de desastre, com 90% dos voos cancelados, a operação da low cost Transavia congelada a 100% e a certeza de se manter assim pelo menos até ao fim de maio. É essa, aliás, a única certeza deste que é um dos maiores grupos de transporte aéreo da Europa (além das gigantes que lhe dão o nome, inclui ainda a Transavia e a HOP!) num momento em que as fronteiras estão fechadas e as viagens restringidas ao absolutamente essencial, devido à necessidade de travar a pandemia de covid-19. Essa e a segurança de que o governo francês vai entrar em ação para tirar a companhia do buraco.

Na quarta-feira, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, confirmou que o Estado irá avançar com um “apoio massivo” à Air France, para assegurar a sobrevivência da companhia, que está a perder milhares de milhões todos os meses e ainda não sabe se conseguirá retomar a operação antes do verão. Um aumento de capital que represente uma injeção considerável de liquidez ou uma nacionalização temporária são soluções que estão sobre a mesa. Hoje, cerca de 28% do grupo Air France KLM estão nas mãos dos Estados francês e holandês, que detém fatias iguais.

Os apoios e a forma como chegarão à companhia estão em negociação já desde o início do mês. Certo é que “a Air France receberá apoio do Estado”, assegurou o governo de Emmanuel Macron. “Vamos empreender todos os esforços necessários porque queremos salvar a todo custo este gigante da indústria francesa”, sublinhou o ministro da Economia.

A aviação é um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, com a maioria das frotas em terra e os prejuízos a subir descontroladamente, sobretudo na Europa. A indústria antecipa que serão precisos pelo menos três anos para recuperar dos efeitos desta crise.

Com grande parte da frota de mais de 100 aviões em terra e a cumprir apenas meia dúzia de voos por semana (ligações às Regiões Autónomas), também a TAP está a atravessar um período negro, tendo sido obrigada a pôr 90% dos seus dez mil trabalhadores em lay-off e estando a negociar a possibilidade de receber apoios. Este processo está porém ainda está em discussão, com vários cenários em cima da mesa.

Conforme avançou o Negócios na última semana, em cima da mesa estará o diferimento do pagamento de contribuições e impostos, como sejam a taxa social única e parte do IRS, assim como a isenção de algumas taxas aeroportuárias, além da possibilidade de a companhia liderada por Antonoaldo Neves obter um financiamento garantido pelo Estado, cujo montante ainda não está fechado. Um financiamento direto do Estado ou um aumento de capital pela Parpública, a holding estatal que detém 50% da companhia, são outras possibilidades mas não estarão a ser ponderadas nesta altura.

No final do ano passado, a TAP contava com a maior posição de caixa da sua história, no valor de 434 milhões de euros. Uma verba que tem sido consumida a grande velocidade, devido às limitações e receios de movimentos de pessoas na Europa. Em março quando a situação começou a agravar-se o grupo tinha caixa para três ou quatro meses.