Air France vai eliminar 7500 postos de trabalho

O grupo Air France anunciou que vai eliminar cerca de 7500 postos de trabalho até 2022. Os despedimentos, que serão feitos maioritariamente na companhia aérea Air France, estão integrados num plano apresentado pela empresa para enfrentar a crise causada pelo coronavírus.

Em comunicado, a empresa avança que a atividade e receitas caíram 95% ao longo de três meses, reforçando que a Air France chegou a perder 15 milhões de euros por dia, no pico da pandemia. Com um cenário de recuperação que se avizinha incerto, a empresa está a tomar medidas para enfrentar os próximos anos, já que prevê que “não será visto o mesmo nível de atividade de 2019 antes de 2024”.

Mesmo com a ajuda do sete mil milhões de euros do Estado francês, a Air France aponta que o montante permitirá enfrentar a crise a curto prazo, mas que mesmo assim é necessário fazer um ajuste do número de trabalhadores.

No total, serão despedidas 7500 pessoas até ao final de 2022. Na Air France serão eliminados 6560 postos de trabalho e na companhia aérea HOP! serão cortados 1020 empregos ao longo dos próximos três anos. Atualmente, a Air France tem 41 mil empregados e a HOP! 2420.

“A Air France e a HOP! estão a trabalhar juntar com os sindicatos para implementar planos que dão prioridade a saídas voluntárias, reformas antecipadas e mobilidade profissional e geográfica”, avança o comunicado.

O grupo indica que o plano de reconstrução do grupo Air France-KLM será apresentado no final deste mês de julho.

Os sindicatos da Air France já tinham avançado esta semana à AFP que o grupo estaria a preparar milhares de despedimentos ao longo dos próximos anos.