Airbus prevê uma quebra de 40% na produção nos próximos dois anos

A Airbus, fabricante francesa de aviões, prevê uma quebra de 40% na produção de aviões ao longo dos próximos dois anos em comparação com os planos que tinham traçado antes da crise provocada pela pandemia de covid-19, de acordo com o presidente executivo da empresa, citado pela Reuters. A diminuição na produção ameaça postos de trabalho e a Airbus está já a trabalhar num plano de reestruturação.

Com a pandemia do novo coronavirus, o setor da aviação civil foi um dos mais afectados. As companhias aéreas sofreram uma travagem a fundo devido à paragem na operação que tiveram de fazer – estando apenas agora a retomar aos poucos e poucos – as fabricantes não ficam imunes. Uma das medidas que as transportadoras estão a desenvolver para minimizar os prejuízos é encolher as suas frotas, estando várias a tentar renegociar os contratos.

“Durante os próximos dois anos – 2020/2021 – assumimos que a produção e entregas vai ser 40% abaixo do que foi planeado originalmente”, disse Guillaume Faury, CEO, ao jornal alemão Die Welt, citado pela agência noticiosa. A expectativa é que a produção regresse à normalidade em 2025. Sobre a reestruturação, o gestor não se alongou em comentários, dizendo apenas que: “é um facto brutal, mas temos de o fazer. É sobre a necessidade de ajustar face a uma queda grande da produção. É sobre assegurar o nosso futuro”.

Fontes do setor, segundo a Reuters, indicam que este corte de 40% na produção deverá levar uma reestruturação da força de trabalho da empresa. Os detalhes sobre este tema, comprometeu-se a Airbus, vão ser conhecidos em julho. Não são, assim, conhecidos números para já, mas fontes da agência admitem que a fabricante pode cortar entre 14 mil e 20 mil empregos.

Os sindicatos já disseram que os planos da empresa podem ser conhecidos já na próxima quarta-feira, data em que há uma reunião de emergência entre os sindicatos e a empresa.