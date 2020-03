Airbus retoma produção em Espanha e França na próxima semana

A Airbus pretende retomar os trabalhos de produção e montagem, nas unidades francesas e espanholas, no início da próxima semana. As fábricas da construtora aeronáutica francesa não vão estar a laborar a 100% e foram implementadas medidas para assegurar a saúde dos trabalhadores, numa altura em que a Europa é o centro da pandemia do novo coronavírus.

“A Airbus SE anunciou que espera que os trabalhos de produção e montagem sejam parcialmente retomados em França e Espanha na próxima segunda-feira, após a implementação de medidas rigorosas de controlo de saúde e segurança. Além disso, a empresa está a apoiar os esforços mundiais para enfrentar a crise da Covid-19”, refere a companhia em comunicado.

A Airbus – que fabrica aviões para várias companhias mundiais, incluindo a TAP – explica que tem estado a trabalhar, inclusivamente com os parceiros sociais, para, por um lado, garantir a segurança e saúde dos seus funcionários e, por outro, “a continuidade do negócio”. O setor da aviação mundial é um dos mais afetados pela propagação do novo coronavírus, havendo várias companhias aéreas com grande parte da sua frota em terra. Os prejuízos são de milhões de euros.

As unidades espanholas e francesas da Airbus estiveram paradas durante quatro dias para que fossem implementadas medidas que assegurem a continuação da produção sem riscos para os funcionários.

“Os postos de trabalho só serão reabertos se cumprirem as novas medidas de higiene, limpeza e distanciamento social, de forma a otimizar a eficiência das operações nas novas condições de trabalho. As mesmas medidas estão a ser implementadas em todas as outras instalações da Airbus, mesmo nas que não interromperam a laboração. Para outras atividades não fabris, a Airbus continua a incentivar ao teletrabalho sempre que possível”.

Tal como muitas outras empresas, a fabricante francesa também se aliou às autoridades para tentar travar os efeitos da pandemia. “Nos últimos dias, a empresa doou também milhares de máscaras para hospitais e serviços públicos em toda a Europa e começou a utilizar os seus aviões de testes para ir buscar maiores quantidades a fornecedores chineses. O primeiro voo com o A330-800 transportou aproximadamente 2 milhões de máscaras de Tianjin para a Europa neste fim de semana, das quais a grande maioria será doada às autoridades espanholas e francesas. Estão previstos voos adicionais para os próximos dias”.