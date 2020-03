ANA suspende operações no Terminal 2 de Lisboa segunda-feira

A ANA-Aeroportos (gestora dos aeroportos nacionais) vai suspender a operação no Terminal 2, passando os voos habitualmente realizados a partir desta infraestrutura para o Terminal 1. O Terminal 2 vai ser usado apenas para voos especiais ou de cariz humanitário. Estas medidas inserem-se no âmbito da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus que, nomeadamente, restringe a circulação de pessoas e “cujas consequências no setor da aviação ultrapassam os prejuízos decorrentes do 11 de setembro 2001” e obrigaram as companhias aéreas “a reduzir rápida e fortemente as suas operações”.

A gestora aeroportuária explica, em comunicado, que “a prioridade da ANA Aeroportos de Portugal tem sido a proteção da saúde dos passageiros e dos trabalhadores da comunidade aeroportuária através da implementação de medidas (DGS), nomeadamente, divulgação e cumprimento das recomendações de prevenção, higiene e distanciamento social, reforço da limpeza das instalações e desinfeção, limitação do acesso aos aeroportos e aquisição e implementação de um sistema de câmaras de medição de temperatura”.

A ANA nota ainda que os aeroportos portugueses “não estão imunes aos impactos económicos desta pandemia, e com o objetivo de proteger os empregos nesta fase de grande incerteza, a ANA está obrigada a reorganizar a sua operação”. Por isso, “a partir de segunda-feira, dia 30 de março, às 12h00, será suspensa a operação do Terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado, concentrando-se todos os embarques no Terminal 1. Será utilizado o T2, unicamente, para voos especiais de apoio ao SNS e voos humanitários”.

O CEO da ANA, Thierry Ligonnière, em comunicado louva a dedicação dos trabalhadores da empresa. “A manutenção da operação só é possível graças ao profissionalismo, dedicação e empenho exemplar dos colaboradores da ANA Aeroportos de Portugal, com elevada consciência do seu dever de solidariedade com o país neste momento de grande preocupação. Da Horta ao Funchal, das Flores ao Porto, de Lisboa a Ponta Delgada, do Porto Santo a Beja, Flores ou Santa Maria, milhares de profissionais asseguram a ligação aérea de Portugal ao mundo, apoiam a chegada de portugueses repatriados e garantem que medicamentos e outros dispositivos cheguem aos

hospitais”.