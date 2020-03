ANA vai medir a temperatura aos passageiros que cheguem a Portugal

A ANA-Aeroporto de Portugal vai começar a medir a temperatura aos passageiros que cheguem a Portugal. Uma medida que se insere no âmbito do reforço da segurança nas infraestruturas aeroportuárias para tentar travar o contágio do novo coronavírus (covid-19).

“A ANA – Aeroportos de Portugal, no cumprimento de decisão do Governo e das Autoridades de Saúde para reforçar a segurança nos aeroportos, adquiriu equipamentos de medição da temperatura corporal, os quais estão a ser sequencialmente instalados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada”, diz a gestora aeroportuária em comunicado.

Para já, a instalação de câmaras de infravermelhos no aeroporto de Lisboa está concretizada e os equipamentos já estão em funcionamento. “Seguirse-á a instalação nos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada. Este tipo de equipamento permite alguma fluidez na circulação, diminuindo na medida do possível o transtorno dos passageiros que chegam aos aeroportos”.

No caso de ser detectada uma temperatura corporal elevada, os passageiros serão sujeitos a um “segundo rastreio por uma equipa de técnicos de saúde, os quais acompanharão a pessoa para área reservada, procedendo a um inquérito e atuando de acordo com os procedimentos médicos exigidos”.

A ANA-Aeroportos explica que esta medida se insere no âmbito de um conjunto de outras que estão já em curso nas infraestruturas aeroportuárias nacionais. Entre elas está: o reforço do plano de limpeza das áreas comuns em todos os espaços de circulação e de espera; desinfeção com atomizador nas áreas comuns –produto com durabilidade de 30 dias; reforço de distribuição de dispensadores de gel desinfetante e adequação dos produtos de limpeza; foram tomadas medidas de segurança para evitar o vandalismo aos dispensadores de gel desinfetante; criação e/ou adequação de Áreas de Contenção, para utilização em caso de necessidade e elaboração de planos de resposta para ameaças à Saúde Pública, alinhados com as orientações da OMS e da DGS e por esta autoridade validados.