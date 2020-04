Apoios de gigante quase sem contrapartidas salvam aviação americana

Uma injeção imediata de 5,8 mil milhões para a American Airlines, mais acesso a uma linha de crédito de 4,75 mil milhões. 5,4 mil milhões para a Delta Airlines, com contrapartida de apenas 1% dos direitos económicos da companhia caso o empréstimo não seja pago e mais acesso a um crédito de 1,6 mil milhões a dez anos. 685 milhões a fundo perdido para a JetBlue complementados com um empréstimo de 251 milhões.

São apenas três exemplos que revelam um objetivo muito claro do governo dos Estados Unidos: salvar a indústria aérea americana. E os efeitos desta prova de suporte do governo Trump não se fizeram esperar, com as três maiores companhias do mundo a subir consistentemente em bolsa. Logo a seguir ao anúncio do governo americano, segundo publicações especializadas, a United valorizou-se 9%, a American Ailines 13%, a Delta 10%, efeito do reconhecimento de que mesmo as maiores companhias terão acesso a apoios num total de 25 mil milhões de dólares, que lhes permitirão continuar a pagar salários nos próximos meses e assim “preservar empregos e espaldar um setor de importância estratégica”, sublinhou Steven T. Mnuchin, secretário do Tesouro dos EUA.

Com a previsão de perdas atualizada da IATA a rondar os 300 mil milhões de euros para o setor da aviação, há quem se mova mais rapidamente para estancar as perdas. É isso que está a acontecer do outro lado do Atlântico, com os Estados Unidos a dar luz verde a um pacote de apoios monumental, com contrapartidas mínimas, num total que ronda os . Uma prova inequívoca de que o governo americano não está disposto a deixar cair as companhias aéreas americanas, apoiando mesmo aquelas que estão mais capitalizadas, de forma a garantir a sua sobrevivência.

“Acreditamos que agora temos os recursos financeiros necessários para poder resistir a esta crise e retomar a atividade numa posição que permita servir os passageiros, quando for possível voltar a voar”, assegurou o líder da American, Doug Parker, em reação à notícia. Também Gary Kelly, CEO da Southwest, aplaudiu a “ação rápida do Tesouro”, que permitiu injetar liquidez na economia e garantir os meios para “manter os negócios a funcionar e as pessoas empregadas”.

A decisão do Tesouro de avançar com a assistência financeira ao setor pretende evitar lay-offs numa indústria que tem sido especialmente castigada pela pandemia, com fronteiras fechadas por todo o mundo, o turismo proibido e restrições quase absolutas às viagens de avião que arrasaram mais de 70% da atividade das companhias. De acordo com o governo americano, dez das 12 maiores companhias aéreas haviam já confirmado a sua intenção de avançar para os apoios previstos para a aviação no pacote total de apoio à economia de 2,2 biliões de dólares, anunciado no mês passado.

Quanto a contrapartidas, as companhias terão de devolver apenas 30% do valor do apoio, oferecendo como garantia fatias da empresa na proporção do apoio tomado. A Delta, por exemplo, entregará ao governo garantias de 1%. “É um passo essencial, um dos que nos garantirão a sobrevivência nos próximos meses”, conclui o CEO da companhia, Ed Bastian, numa comunicação aos trabalhadores, citado pelo Wall Street Journal. Sem estes apoios, sublinham as companhias, não haveria como escapar a cortes brutais de pessoal até ao final do ano.