Aviação. Europa trabalha para implementar isenção temporária para slots

Os setores do turismo e aviação são dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O Velho Continente é considerado o centro da pandemia e, em primeiro lugar a quebra na procura e posteriormente as restrições à viagens e circulação de pessoas, está a provocar um rombo para as companhias aéreas. A União Europeia tem apresentado um leque de medidas para ajudar as economias a recuperarem.

Para tentar minimizar os efeitos para as empresas de aviação, a braços com milhares de cancelamentos, o Conselho Europeu propõe uma suspensão, de forma temporária, das exigências inerentes às faixas horárias (slots) que obrigam as companhias aéreas a cumprir pelo menos 80% dos seus slots de descolagem e aterragem para que, no ano seguinte, possam continuar a tê-los.

“Hoje, os embaixadores dos estados-membros do Comité de Representantes Permanentes no Conselho aprovaram o mandato para a presidência negociar com o Parlamento Europeu a proposta para renunciar a esta regra ‘usa ou perde’ até 24 de outubro de 2020 para ajudar as companhias aéreas a lidarem com a quebra abrupta na procura provocada pelo surto de coronavírus e as medidas para o conter”, pode ler-se no comunicado do Conselho Europeu.

No âmbito desta medida, a isenção de cumprir esta regra para os slots aplica-se entre 1 de março e 24 de outubro deste ano, para incluir o período de verão, tipicamente forte para o setor. Além disso, indica, a medida terá efeitos retroativos entre 23 de janeiro e 29 de fevereiro a voos que liguem a Europa à China e Hong Kong.

Oleg Butković, o ministro croata do Mar, Transporte e Infraestrutura, diz, em comunicado, que “esta isenção no caso dos slots vai dar a flexibilidade necessária para a nossa indústria de aviação nesta situação sem precedentes. Ninguém quer que aviões vazios andem no ar, e é uma prioridade absoluta para a presidência croata ter esta emenda adotada o quanto antes”.

Bruxelas admite que, se a atual situação persistir, a medida pode ser alargada. Esta emenda precisa da luz verde do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu. As duas instituições comunitárias estão a trabalhar para finalizar a proposta o quanto antes, indica ainda em comunicado.